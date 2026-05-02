Gabon : 25 milliards de FCFA mobilisés pour le Fonds FAMAD

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Le Ministre de la Mer, de la Pêche et de l’Économie Bleue Aimé-Martial Massamba et la directrice générale de la Banque pour le Commerce et l’Entrepreneuriat du Gabon (BCEG) Daisy-Helen Ntoutoume ont officialisé, le jeudi 30 avril 2026, un partenariat stratégique pour le financement des secteurs prioritaires dont celui du secteur halieutique. Au cœur de cet accord se trouve la mobilisation sectorielle du Fonds « Aidez-moi à vous aider » (FAMAD).

Doté d’une enveloppe globale de 25 milliards de francs CFA, ce fonds est destiné à soutenir des projets structurants au sein des secteurs prioritaires de l’économie nationale.Cette convention établit un cadre institutionnel et opérationnel rigoureux. L’objectif affiché par les deux institutions est de garantir une allocation des ressources qui soit à la fois efficiente, traçable et performante, afin de renforcer la compétitivité des acteurs de l’économie bleue.

Des investissements sur toute la chaîne de valeur

Le champ d’intervention de ces financements est vaste et couvre l’ensemble de la filière notamment la production à travers le soutien à la pêche artisanale et industrielle, ainsi qu’à l’aquaculture continentale et marine; la mise en oeuvre de projets de valorisation des produits halieutiques; le développement d’infrastructures critiques, notamment la chaîne du froid, les zones de débarquement et la logistique de distribution et un appui aux services liés à l’économie maritime.

Un accompagnement sur mesure

Au-delà de l’aspect financier, le partenariat prévoit un dispositif d’encadrement technique renforcé assuré par le MMPEB. Les modalités pratiques pour accéder à ces financements seront communiquées officiellement aux citoyens par voie de presse dans les prochains jours.

Cette initiative s’inscrit directement dans la vision du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, visant à transformer le potentiel maritime gabonais en un véritable moteur de croissance et de création d’emplois.