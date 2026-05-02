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Gabon : mobile Money affiche un chiffre d’affaires de +16,9% en 2025

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 2 mai 2026 à 2h13min
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Au Gabon, le secteur du mobile money confirme sa montée en puissance dans l’économie numérique. Selon la dernière note de conjoncture publiée par la Direction générale de l’économie, le chiffre d’affaires des services de paiement mobile a progressé de +16,9 % en 2025, traduisant une adoption accrue de ces solutions par les populations et les entreprises. Cette performance intervient dans un contexte de transformation digitale progressive du système financier national.

Sur le seul quatrième trimestre 2025, l’activité du mobile money a également affiché une hausse de +4,7 %, soutenue par une intensification des usages. L’essor des transferts internationaux, notamment hors de la zone CEMAC, ainsi que la multiplication des paiements électroniques expliquent en grande partie cette dynamique. Le secteur bénéficie aussi d’une amélioration continue des infrastructures télécoms et d’une offre de services de plus en plus diversifiée, allant des paiements marchands aux transferts d’argent instantanés.

Digitalisation accélérée des usages financiers

Derrière cette croissance du chiffre d’affaires, les indicateurs d’activité confirment une mutation profonde des comportements. Le nombre total de comptes mobile money a progressé de 32 % sur un an, tout comme les comptes actifs, signe d’une utilisation plus régulière des services. Parallèlement, le volume des transactions a augmenté de +11,4 %, illustrant une intensification des échanges financiers via mobile, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises.

Cette évolution s’accompagne d’une forte progression des produits associés. Les transferts nationaux ont bondi de +19,3 %, tandis que les transferts internationaux hors CEMAC ont progressé de +29,3 % sur l’année. Les paiements électroniques enregistrent également une hausse notable (+16 %), confirmant l’ancrage du mobile money dans les habitudes de consommation. Dans un contexte de modernisation du secteur financier, cette croissance positionne le mobile money comme un levier clé d’inclusion financière et de dynamisation de l’économie gabonaise.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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