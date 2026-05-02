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Gabon : seulement 13,5% d’emplois déclarés à la CNSS

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 2 mai 2026 à 2h10min
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Image générée par intelligence artificielle © D.R.
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Dans l’optique d’apporter des réponses adaptées aux problèmes du chômage dans le pays, le gouvernement a commandé une enquête nationale sur l’emploi et le chômage. Une opération menée en 2024 avec l’appui technique et financier de la Banque mondiale, et qui a révélé des chiffres ahurissants, notamment en matière d’obligations patronales. 

L’enquête a révélé un taux de chômage contenu à 17,4% en 2024, représentant en valeur absolue 108 733 personnes. Toutefois, derrière ces chiffres apparaissent des disparités qui participent à la précarisation des travailleurs. C’est notamment le cas des cotisations retraite auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). En effet, les chiffres révèlent que seuls 13,5% des employeurs ont déclaré leurs salariés. Le document parle « d’informalité généralisée », traduisant ainsi l’ampleur du phénomène. 

Le secteur informel toujours prédominant 

Il faut dire que les 86,5% des non déclarants fragilisent le système de sécurité sociale du pays, précarisent les travailleurs et pénalisent la Caisse nationale de sécurité sociale, déjà confrontée durant des années à une gestion approximative. Cette situation de sous-déclaration est aggravée par une prédominance du secteur informel. Selon l’enquête, celui-ci représente encore 46,8% de la part des travailleurs. Une situation qui place les travailleurs dans une posture de vulnérabilité et d’incertitude face à l’avenir.

L’enquête ne s’est pas limitée à révéler des manquements, elle formule des recommandations afin d’inverser la tendance. La formalisation semble l’une des options. Il est ainsi recommandé la création d’un registre social des entreprises. Il faut dire que le gouvernement est déjà sur cette piste à travers la mise en place d’ici juillet 2026, via le projet Gabon Connect, d’une plateforme de Déclaration unique des salaires. Un outil qui favorisera l’unicité du fichier employeurs. Soulignons que l’enquête nationale sur l’emploi et le chômage de 2024 s’est appuyée sur le recensement général de la population et du logement de 2013. 3 408 ménages ont été enquêtés dans les 9 provinces, garantissant ainsi la représentativité géographique de l’échantillon. 

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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