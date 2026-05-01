Afrique subsaharienne : la dette, un frein aux équilibres budgétaires

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En Afrique subsaharienne, les efforts d’assainissement budgétaire engagés depuis la crise sanitaire commencent à porter leurs fruits. C’est ce que révèle un rapport d’avril 2026 de la Banque mondiale sur l’état de lieu des économies africaines. Selon le document, les déficits primaires se réduisent progressivement, traduisant une meilleure maîtrise des dépenses et une mobilisation accrue des recettes. D’un pic atteint en 2020, le déséquilibre budgétaire s’est nettement atténué, avec une trajectoire vers l’équilibre attendue à l’horizon 2026. Cette dynamique concerne une majorité de pays, signe d’une volonté politique de restaurer des marges de manœuvre financières.

Cependant, cette amélioration reste fragile et incomplète du fait d’un déficit global demeurant élevé, principalement en raison du poids croissant du service de la dette. Dans de nombreux pays, les paiements d’intérêts absorbent une part considérable des ressources publiques, parfois supérieure aux budgets alloués à des secteurs essentiels comme la santé ou l’éducation. Cette contrainte limite la capacité des États à investir dans le développement et à répondre aux besoins sociaux.

Une dette persistante qui freine les marges de manœuvre

Malgré une stabilisation progressive des niveaux d’endettement après plusieurs années d’accumulation rapide, les vulnérabilités restent importantes. Les économies de la région évoluent dans un contexte de conditions financières plus strictes, marqué par une réduction des financements extérieurs et une hausse des coûts d’emprunt. À cela s’ajoutent des risques accrus liés aux chocs externes, qui peuvent rapidement fragiliser des équilibres encore précaires.

La pression liée au remboursement de la dette extérieure s’intensifie également. Les échéances de paiement augmentent fortement, tirées par les remboursements de prêts commerciaux et d’obligations. Cette tendance maintient les besoins de financement à un niveau élevé pour les années à venir. Dans ce contexte, une part importante des pays de la région reste exposée à un risque élevé de surendettement, révélant une résilience économique encore limitée, en particulier pour les économies les plus vulnérables.