Derniers articlesECONOMIE

Afrique subsaharienne : la dette, un frein aux équilibres budgétaires

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 1 mai 2026 à 20h42min
1 528 Temps de lecture 1 minute
Vue d'une ville africaine © D.R.
Ecouter l'article

En Afrique subsaharienne, les efforts d’assainissement budgétaire engagés depuis la crise sanitaire commencent à porter leurs fruits. C’est ce que révèle un rapport d’avril 2026 de la Banque mondiale sur l’état de lieu des économies africaines. Selon le document, les déficits primaires se réduisent progressivement, traduisant une meilleure maîtrise des dépenses et une mobilisation accrue des recettes. D’un pic atteint en 2020, le déséquilibre budgétaire s’est nettement atténué, avec une trajectoire vers l’équilibre attendue à l’horizon 2026. Cette dynamique concerne une majorité de pays, signe d’une volonté politique de restaurer des marges de manœuvre financières.

Cependant, cette amélioration reste fragile et incomplète du fait d’un déficit global demeurant élevé, principalement en raison du poids croissant du service de la dette. Dans de nombreux pays, les paiements d’intérêts absorbent une part considérable des ressources publiques, parfois supérieure aux budgets alloués à des secteurs essentiels comme la santé ou l’éducation. Cette contrainte limite la capacité des États à investir dans le développement et à répondre aux besoins sociaux.

Une dette persistante qui freine les marges de manœuvre

Malgré une stabilisation progressive des niveaux d’endettement après plusieurs années d’accumulation rapide, les vulnérabilités restent importantes. Les économies de la région évoluent dans un contexte de conditions financières plus strictes, marqué par une réduction des financements extérieurs et une hausse des coûts d’emprunt. À cela s’ajoutent des risques accrus liés aux chocs externes, qui peuvent rapidement fragiliser des équilibres encore précaires.

La pression liée au remboursement de la dette extérieure s’intensifie également. Les échéances de paiement augmentent fortement, tirées par les remboursements de prêts commerciaux et d’obligations. Cette tendance maintient les besoins de financement à un niveau élevé pour les années à venir. Dans ce contexte, une part importante des pays de la région reste exposée à un risque élevé de surendettement, révélant une résilience économique encore limitée, en particulier pour les économies les plus vulnérables.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 1 mai 2026 à 20h42min
1 528 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

DGCPT : Le 1er Mai célébré sous le signe de l’unité et de l’excellence !

1 mai 2026 à 22h56min

Gabon : le gouvernement encadre l’exploitation et la commercialisation de l’Iboga

1 mai 2026 à 14h49min

Egypte : un touriste perd la vie lors d’un spectacle de charmeur de serpents

1 mai 2026 à 14h43min

Gabon-États-Unis : lancement des  travaux de construction de la future «école américaine» à Oyem

1 mai 2026 à 13h22min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : Oligui Nguema s’entretient avec Eugène Mba 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : Oligui Nguema s’entretient avec Eugène Mba
[#Reportage] Afrique : 615 milliards de FCFA, le coût des coupures internet en 2025 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Afrique : 615 milliards de FCFA, le coût des coupures internet en 2025
[#Reportage] Gabon : 108 733 personnes frappées par le chômage en 2024 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : 108 733 personnes frappées par le chômage en 2024
[#Reportage] Libreville : une marchandise de cocaïne saisie par la DGR 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Libreville : une marchandise de cocaïne saisie par la DGR
[#Exclusif] Ibrahim Tsendjet Mboulou, président du Réseau des consommateurs 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Exclusif] Ibrahim Tsendjet Mboulou, président du Réseau des consommateurs
[#Journal] Le 19H30 du 29 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 29 Avril 2026
S'abonner
Bouton retour en haut de la page