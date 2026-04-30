CNOU : un 1er mai sous le signe de la reconnaissance

Ecouter l'article

Le Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU) a marqué sa présence lors de la célébration du 1er mai 2026, confirmant son attachement aux valeurs de travail, de solidarité et de reconnaissance. Plusieurs dizaines d’agents ont pris part au défilé organisé à l’esplanade du Sénat, dans une ambiance à la fois festive et engagée. Cette mobilisation témoigne de l’implication constante de ces professionnels qui œuvrent quotidiennement à l’amélioration des conditions de vie des étudiants à travers le pays.

Au-delà de leur participation visible, cette journée a permis de mettre en lumière le rôle essentiel que jouent les agents du CNOU dans le fonctionnement et le rayonnement de l’institution. Leur présence collective a symbolisé une communauté de travail soudée, fière de ses missions et résolument tournée vers le service public. Ce moment partagé a renforcé le sentiment d’appartenance et rappelé l’importance de reconnaître les efforts consentis au quotidien.

Un moment de reconnaissance et de consolidation

À l’issue du défilé, les agents ont été conviés à un repas organisé par la direction générale. Cette rencontre conviviale, présidée par le Directeur général adjoint représentant la Directrice générale empêchée, s’est déroulée en présence de responsables administratifs, de partenaires sociaux et de nombreux collaborateurs. Ce cadre plus intime a favorisé les échanges directs et renforcé les liens entre les différents acteurs de l’institution.

Placée sous le signe de la reconnaissance du travail accompli, cette cérémonie a également constitué une opportunité de faire le point sur les acquis et les perspectives. Au nom de la Directrice générale, le Directeur général adjoint a salué l’engagement constant des agents, soulignant leur contribution déterminante au bien-être des étudiants et au développement du CNOU. La direction a par ailleurs réaffirmé sa volonté de poursuivre les efforts engagés pour améliorer les conditions de travail du personnel et garantir des services de qualité, dans un esprit durable de dialogue social et de cohésion.