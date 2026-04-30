Gabon : Assinco devient BGFI Assurances pour renforcer son positionnement sur le marché

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Le 30 avril 2026 à Libreville, Assinco a officialisé son changement de dénomination sociale pour devenir BGFI Assurances. Cette évolution stratégique vise à renforcer son intégration au groupe BGFIBank, améliorer la lisibilité de son offre et accélérer sa transformation digitale au service des clients.

Le paysage du secteur des assurances au Gabon connaît une évolution significative avec l’annonce du rebranding d’Assinco, acteur historique du marché, désormais rebaptisé BGFI Assurances. Cette transformation s’inscrit dans une dynamique globale de structuration et d’harmonisation des entités du groupe BGFIBank, acteur financier panafricain de référence.

Au-delà de la dimension symbolique, ce changement intervient dans un contexte de concurrence accrue dans le secteur des services financiers, où la lisibilité de l’offre, la confiance de la clientèle et la capacité d’innovation deviennent des facteurs déterminants.

Un repositionnement stratégique adossé à la marque BGFIBank

Avec cette nouvelle identité, BGFI Assurances affirme clairement son appartenance au groupe BGFIBank, capitalisant ainsi sur la notoriété et la crédibilité de cette marque sur le continent. L’objectif affiché est de renforcer les synergies entre les métiers de la banque et de l’assurance, afin de proposer une expérience client plus intégrée.

« Cette évolution vise à renforcer la lisibilité de notre offre », souligne le communiqué, insistant sur la volonté de bâtir une approche cohérente entre les différents services financiers proposés par le groupe. Ce repositionnement traduit également une stratégie d’alignement avec les standards internationaux, dans un environnement où les groupes financiers cherchent à consolider leur image et à rationaliser leurs activités.

Une ambition portée par l’innovation et la digitalisation

Au cœur de cette transformation, BGFI Assurances entend accélérer sa mutation vers des modèles plus innovants. Le développement de solutions d’assurance adaptées aux nouveaux besoins des clients, notamment en matière de digitalisation, constitue un axe prioritaire.

L’entreprise met également en avant sa volonté d’améliorer l’expérience client, en misant sur la qualité de service et l’accessibilité de ses produits. Cette orientation s’inscrit dans une tendance plus large du secteur, où les attentes des assurés évoluent rapidement.

Forte de ses 87 employés, de ses 7 points de vente et de sa certification ISO 9001 version 2015, la société dispose d’atouts structurants pour accompagner cette transition.

Une continuité de service dans un environnement concurrentiel

Malgré ce changement de dénomination, BGFI Assurances rassure sa clientèle et ses partenaires : les activités se poursuivent sans rupture, avec les mêmes équipes et le même niveau d’exigence.

Leader du marché gabonais des assurances depuis sa création en 1997, la structure entend consolider sa position en s’appuyant sur cette nouvelle identité. L’enjeu est désormais de transformer ce repositionnement en levier de croissance durable.

Dans un secteur en pleine mutation, cette évolution stratégique traduit une réalité : pour rester compétitives, les entreprises doivent adapter leur image, renforcer leur ancrage institutionnel et accélérer leur transformation. BGFI Assurances semble vouloir s’inscrire pleinement dans cette dynamique