Gabon : bientôt une plateforme numérique pour identifier et évaluer les dégâts des éléphants

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Dans les zones rurales gabonaises, la cohabitation entre les riverains et la faune sauvage constitue un défi quotidien. Pour aborder de face la lancinante question des ravages causés par la faune, l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF) franchit un cap décisif. L’institution a réuni jeudi dernier, à son siège de Libreville, une délégation internationale de la société AB Entheos, mandatée par la Wildlife Conservation Society (WCS). Au cœur des échanges : l’élaboration d’une plateforme numérique innovante dédiée à la gestion du conflit homme-éléphant.

Conduite par son directeur général, Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki, l’ANINF entend mettre son expertise technique au service d’un outil de pointe. La future application permettra de recenser, géolocaliser et évaluer avec précision les dégâts matériels et agricoles provoqués par les pachydermes. En digitalisant la collecte de données sur le terrain, cette solution vise un objectif pragmatique : accélérer de manière significative l’instruction des dossiers d’indemnisation des victimes. Une telle avancée technique devrait non seulement alléger les lourdeurs administratives, mais aussi restaurer une confiance souvent ébranlée au sein des communautés locales.

Un projet pour la sécurité alimentaire et la conservation

Sous la coordination de Josette Tessa Yayoumi, cette initiative s’articule autour de trois axes stratégiques. Il s’agit tout d’abord d’instaurer les conditions d’une coexistence apaisée entre l’homme et l’animal. Le projet ambitionne également de préserver les cultures locales pour garantir la sécurité alimentaire dans les campagnes, tout en affinant la gestion durable des écosystèmes forestiers. Cette démarche d’envergure bénéficie du soutien financier de l’Initiative pour les forêts d’Afrique centrale (CAFI), soulignant ainsi son intérêt stratégique sur le plan régional et environnemental.

Cette initiative technologique s’inscrit directement dans la feuille de route fixée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. En décembre dernier, lors d’un déplacement à La Lopé, le chef de l’État rappelait fermement que « protéger la biodiversité ne doit jamais menacer des vies humaines ». En conciliant préservation de la nature et impératifs humains, le Gabon réaffirme sa volonté d’aligner ses engagements environnementaux avec le bien-être de ses citoyens.