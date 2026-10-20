Pk12 : marchés détruits, la police mobilisée pour fluidifier la circulation 

Ecouter l'article

C’est la scène qui a réveillé les populations et opérateurs économiques le lundi 19 octobre 2026. Au Rond-point du PK12, les étales de commerces ont tous péri sous les flammes des agents de la police. L’objectif affiché, réduire la présence des commerçants aux abords de la voie et permettre de fluidifier la circulation sur ce site névralgique.

L’opération a réuni les agents de la police de Ntoum et celle de la préfecture de Libreville. Celle-ci aurait débuté aux premières heures de la matinée sous la supervision du préfet de police de Libreville, le général de brigade Juste Fernande Mbele,indique Gabonactu. Cette remise en ordre, vise concrètement à réduire le phénomène des embouteillages devenu commun sur cette voie. Notamment aux heures de pointes où les files peuvent atteindre le PK10. Ainsi, les commerces installés hors des trottoirs, voire sur la chaussée ont été la principale cible de cette opération.

Une opération de libérer les trottoirs de plus, mais des résultats encore peu visibles

Si l’action des agents de la police de Ntoum et de Libreville se veut louable. Il n’empêche qu’elle pose des questions essentielles. En effet, la municipalité est-elle incapable de résoudre ce problème? Cette énième opération va-t-elle permettre de fluidifier la circulation ou est-ce temporaire ? Le constat dans la soirée de lundi pourrait servir de réponse à ces préoccupations. En effet, le bouchon qui a nécessité l’intervention des agents de police très tôt dans la matinée a vite montré ses limites. L’embouteillage a débuté depuis le PK10 dans la soirée de lundi 19 octobre 2026.

Ajouter à ces commerces, il faut souligner une fois de plus que le rond-point du PK12 est depuis bientôt une année, un chantier grandeur nature. Celui-ci devra voir la construction du Flyover. Un autre fait, qui ne peut être isolé tant le chantier a imposé des casses, mais désormais, réduit les trottoirs. Et le résultat est visible. Des commerces sur les trottoirs, des piétons sur la chaussée et des voitures en file indienne tentant de sortir de cet embouteillage. Au PK12, plus que des opérations de libérer le trottoir, il faut des actions concrètes qui permettront à toutes les parties d’être satisfaites, et que la circulation soit enfin fluide. Et sur ce point, la municipalité est vivement attendue !