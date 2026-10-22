Oyem : une morsure de serpent à l’origine du décès d’un enfant de 12 ans 

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Un drame tragique endeuille la province du Woleu-Ntem, dans le nord du Gabon. Le jeune Abaga Ngomo, âgé de 12 ans, est décédé samedi 17 octobre 2026 au Centre hospitalier régional d’Oyem (CHRO) après avoir été évacué en urgence. Selon l’Agence Gabonaise de Presse (AGP) l’adolescent aurait été mordu par un serpent à Koumassi, un village situé à trente-sept kilomètres d’Oyem, sur l’axe menant à Bitam.

L’incident se serait produit en fin d’après-midi, aux alentours de 16 heures. Le jeune garçon regardait la télévision avec son cadet dans la cuisine lorsqu’ils auraient aperçu un reptile. Faisant preuve d’un sang-froid remarquable, l’aîné aurait immédiatement demandé à son petit frère de fuir avant d’être mordu au bras gauche. Durant le trajet vers la structure hospitalière, sa mère, Clarence, a rapporté le désespoir de son fils qui déplorait que personne ne veuille le croire.

Une morsure qui fait parler …

«Alors que nous étions dans le véhicule en route vers l’hôpital, mon fils ne cessait de me dire que personne ne le croyait lorsqu’il affirmait avoir été mordu », a relaté Clarence, la mère de l’enfant. Admis au CHRO vers 18 heures et placé sous perfusion, l’enfant a succombé peu de temps après. Cependant, des incohérences entourent les circonstances exactes du drame. Le personnel médical n’aurait décelé aucune trace de venin ni de marque apparente de morsure sur le corps de la victime. Si ces zones d’ombre restent à éclaircir, cette perte tragique remet une nouvelle fois en lumière un problème sanitaire majeur dans le pays.

En effet, le Gabon fait face à une pénurie récurrente et critique de sérums antivenimeux, une carence particulièrement aiguë dans l’arrière-pays. L’absence de ces traitements essentiels au sein des structures sanitaires provinciales entrave lourdement la prise en charge rapide et efficace des victimes d’envenimation. Ce manque de ressources médicales adéquates réduit considérablement les chances de survie des patients lors d’urgences pareilles, laissant les populations rurales démunies face aux attaques de serpents.