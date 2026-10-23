Gabon : renouvellement des passeports en Afrique, le gouvernement reconnaît des retards administratifs

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Le renouvellement des passeports des Gabonais établis dans les pays africains demeure une préoccupation pour les parlementaires. Auditionné le mercredi 21 octobre 2026 par la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique de l’Assemblée nationale, le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Edgard Moukoumbi, a reconnu l’existence de retards administratifs dans ce dossier. Interpellé par la députée Fychou Chanelle Kassa Moussavou sur la reprise des opérations de la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI), le membre du gouvernement a assuré que des dispositions étaient prises pour normaliser la situation, sans toutefois annoncer de calendrier précis.

Pour les Gabonais résidant à l’étranger, disposer d’un passeport valide constitue une nécessité pour voyager, justifier de leur identité et accomplir certaines formalités administratives. Pourtant, la question du renouvellement de ce document dans plusieurs pays africains continue de susciter des interrogations. Elle a été soulevée devant les députés à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances initiale pour l’exercice 2027, mettant en lumière les difficultés administratives auxquelles peuvent être confrontés les ressortissants gabonais hors du territoire national.

La DGDI interpellée sur la reprise des opérations en Afrique

Lors de l’audition du ministre de l’Intérieur, la députée Fychou Chanelle Kassa Moussavou a directement interrogé le gouvernement sur la situation des Gabonais établis dans les pays africains. « À quand l’effectivité de l’opération de la DGDI pour le renouvellement des passeports de nos compatriotes en zone Afrique ? », a-t-elle demandé.

Cette interpellation traduit une préoccupation relative à l’accessibilité des services administratifs pour les citoyens de la diaspora. Le renouvellement d’un passeport peut notamment conditionner la mobilité professionnelle, les déplacements familiaux ou l’accomplissement de démarches auprès des administrations étrangères.

Des retards reconnus, mais aucun calendrier annoncé

En réponse, Edgard Moukoumbi a admis l’existence de retards administratifs dans la mise en œuvre des opérations de renouvellement. Selon le compte rendu publié par la presse de l’Assemblée nationale, le ministre a assuré que des dispositions étaient prises pour permettre une normalisation rapide de la situation.

Toutefois, aucune date de reprise effective n’a été communiquée. Les informations disponibles ne précisent pas davantage les pays concernés, le nombre de demandes en attente ou les difficultés techniques et organisationnelles à l’origine des retards reconnus par le gouvernement.

L’accès aux documents administratifs, un enjeu pour la diaspora

Au-delà de la délivrance des passeports, cette situation pose la question de la continuité du service public à destination des Gabonais résidant à l’étranger. L’éloignement géographique et les contraintes de déplacement peuvent rendre particulièrement difficiles les démarches lorsque les dispositifs consulaires ne permettent pas un traitement régulier des demandes.

Pour le ministère de l’Intérieur, le principal enjeu sera désormais de préciser les modalités de reprise des opérations, les pays prioritaires et les délais de traitement envisagés. En attendant ces clarifications, les assurances gouvernementales devront encore se traduire par une amélioration concrète de l’accès aux passeports pour les Gabonais de la diaspora africaine.