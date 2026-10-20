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Gabon : le BUGADA davantage sollicité pour la santé des artistes que pour la promotion de leurs œuvres

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 20 octobre 2026 à 16h53min
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Gildas Ndong Nang, Directeur général du BUGADA © GMT
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Invité de l’émission Vôvô, diffusée sur GMTtv, Gildas Ndong Nang, directeur général du Bureau gabonais du droit d’auteur et des droits voisins (BUGADA), est revenu sur les difficultés sociales auxquelles sont confrontés les créateurs gabonais. Selon lui, l’institution intervient davantage pour soutenir les artistes confrontés à des problèmes de santé que pour accompagner la promotion de leurs œuvres. Une situation qui met en lumière la précarité d’une partie des acteurs culturels et les limites du dispositif d’assistance existant.

La question de la protection sociale des artistes demeure un défi majeur pour le secteur culturel gabonais. Alors que le BUGADA est principalement identifié à la gestion des droits d’auteur et des droits voisins, son directeur général révèle une réalité moins connue : les sollicitations liées aux difficultés sanitaires et financières des créateurs occupent une place importante dans les interventions de l’organisme.

La santé des artistes, une préoccupation majeure

« Malheureusement, au lieu de les soutenir dans la promotion de leurs œuvres, nous intervenons davantage dans le domaine de la santé, car lorsqu’ils tombent malades, ils se retrouvent souvent sans ressources financières », a expliqué Gildas Ndong Nang sur le plateau de Vôvô.

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Une situation qui conduit l’institution à privilégier l’assistance sociale face aux difficultés rencontrées par certains artistes. « C’est sur ce volet que nous les soutenons le plus, et nous comptons d’ailleurs renforcer cet accompagnement », a précisé le directeur général du BUGADA, soulignant la nécessité de consolider les mécanismes de soutien aux créateurs.

Un vide réglementaire qui freine l’assistance sociale

Si le BUGADA dispose d’un Fonds d’assistance et d’aide sociale, son fonctionnement demeure limité par l’absence d’un cadre réglementaire suffisamment précis. Selon Gildas Ndong Nang, cette situation complique notamment la définition des conditions d’éligibilité et des montants pouvant être accordés aux bénéficiaires.

« Nous faisons face à un vide réglementaire pour fixer des critères précis et définir des taux d’aide », a-t-il déploré. La mise en place de règles claires apparaît ainsi nécessaire pour garantir une attribution transparente et équitable des aides, tout en permettant à l’organisme de mieux répondre aux besoins des artistes en difficulté.

Vers une meilleure structuration du soutien aux créateurs

Avec près de 500 acteurs culturels enregistrés, selon les chiffres évoqués, le BUGADA doit concilier ses missions de gestion des droits avec les attentes sociales de ses membres. Son directeur général rappelle néanmoins que l’organisme « n’a pas vocation à accompagner les acteurs dans leur carrière, mais à les soutenir ».

Cette distinction souligne les limites de son champ d’intervention. Au-delà de l’assistance ponctuelle, l’enjeu réside désormais dans l’opérationnalisation du Fonds d’assistance et d’aide sociale, afin de rendre les mécanismes de soutien plus accessibles et prévisibles. Pour les artistes gabonais, la question dépasse ainsi la seule promotion des œuvres : elle concerne également leur capacité à faire face aux aléas de la vie sans sombrer dans la précarité.

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