Gabon : Oligui Nguema préside la remise officielle de 16 000 titres fonciers

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C’est une journée mémorable qui s’est déroulée au stade de Nzeng-Ayong. Le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, y a présidé le jeudi 22 octobre 2026 une grande cérémonie de remise de titres fonciers. L’événement marque le couronnement de la grande réforme foncière lancée par la Présidence : au total, 16 000 titres fonciers sont désormais finalisés à travers tout le pays. De quoi balayer d’un revers de main des années de blocages administratifs et d’insécurité juridique pour des milliers de foyers gabonais.

Moment fort de la journée : le président de la République s’est vu remettre son propre titre foncier. Ayant lui-même affronté dans le passé le véritable parcours du combattant nécessaire à l’obtention de ce précieux document, Brice Clotaire Oligui Nguema a ensuite remis en main propre leurs attestations à plusieurs compatriotes.

Faisant de la justice sociale un acte concret, le chef de l’État a également annoncé qu’il prenait personnellement en charge les frais d’établissement des titres de 100 familles démunies. Prenant la parole au nom de l’ensemble des bénéficiaires, Nzaou Boulingui a exprimé une vive gratitude face à cette mesure qui redonne dignité et certitude quant à l’avenir du patrimoine familial.

Des moyens de terrain pour accélérer la cadence

Prenant la parole, le ministre du Logement, de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre, Mays Mouissi, a souligné la portée des orientations présidentielles qui ont permis de dépoussiérer les circuits administratifs et d’accélérer drastiquement les procédures.

Afin de maintenir ce cap sur toute l’étendue du territoire, 18 véhicules neufs ont été officiellement remis aux directions provinciales du ministère de l’Habitat, à raison de deux véhicules par province. Une dotation stratégique destinée à booster le travail des équipes de terrain. Dans la foulée, ministres et présidents d’institutions ont poursuivi la distribution des titres aux nombreux citoyens rassemblés.