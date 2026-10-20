RECICO 2026 : le film gabonais «Mère de cœur»,  sacré Kamite de Bronzé au Bénin

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La capitale béninoise a accueilli du 3 au 10 octobre 2026 la sixième édition des Rencontres Cinématographiques et Numériques de Cotonou (RECICO). Ce festival panafricain majeur, entièrement consacré à la diffusion d’œuvres numériques, s’est donné pour mission cette année de structurer de solides ponts de coproduction à travers le continent et sa diaspora. Cette grande messe du cinéma a ainsi rassemblé pas moins de 167 œuvres de grande qualité, issues de 26 nations différentes.

L’objectif était d’offrir au public un panorama éclectique de longs et courts métrages, fictions, documentaires et films d’écoles. Dans cette compétition acharnée, le Gabon a su tirer son épingle du jeu. En effet, le film « Mère de Cœur », réalisé par Baderhwa Nyakalera, a été honoré en lui attribuant le précieux Kamite de Bronze dans la catégorie des courts métrages de fiction. Une distinction hautement symbolique qui récompense l’audace créative, la sensibilité artistique et la force narrative de cette production gabonaise saluée par les cinéphiles.

​Une mobilisation exemplaire pour dynamiser l’industrie gabonaise

​Au-delà de la seule projection des œuvres en compétition, la délégation gabonaise a fait preuve d’un dynamisme remarquable tout au long de l’événement. De nombreux talents locaux ont activement pris part aux ateliers de formation technique et d’écriture scénaristique dispensés par des experts internationaux. Cette implication fervente démontre l’ambition de toute une génération de cinéastes déterminés à perfectionner leurs compétences pour hisser le septième art national vers de nouveaux sommets.

Cette participation éclatante et fructueuse au RECICO 2026 témoigne avec force du formidable renouveau culturel et de la vitalité retrouvée de l’industrie cinématographique du Gabon. Portés par des créateurs passionnés qui font voyager des récits authentiques par-delà les frontières, les artistes gabonais confirment plus que jamais leur place centrale et inspirante sur la scène panafricaine contemporaine.