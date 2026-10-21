Gabon : Owendo Container Terminal ouvre ses portes aux créateurs de contenu gabonais

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Le vendredi 16 octobre 2026, l’opérateur du terminal à conteneurs du port d’Owendo, Owendo Container Terminal (OCT), a fait le pari de l’ouverture et de la transparence. En lançant l’initiative « Les Coulisses de la Performance », l’entreprise a convié une délégation de créateurs de contenu gabonais à plonger au cœur de ses opérations quotidiennes. Cette démarche novatrice vise à rendre plus accessible un secteur d’activité stratégique, souvent méconnu du grand public, en exposant concrètement les rouages de la logistique portuaire nationale.

Guidés par les collaborateurs ambassadeurs de la société, les visiteurs d’un jour ont parcouru l’ensemble des installations stratégiques. Aux côtés des équipes opérationnelles, du département QHSE et des représentants de l’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG), le groupe a exploré le parc à conteneurs, le poste de contrôle ainsi que les équipements de pointe déployés sur le site. Ce parcours immersif met également en lumière l’accélération de la digitalisation des processus et le respect rigoureux des standards de sécurité qui encadrent les activités.

Humain et sécurité : les piliers de la performance

Au-delà des infrastructures et de la technicité des engins, cette journée a avant tout mis à l’honneur le capital humain. OCT compte aujourd’hui plus de 300 collaborateurs gabonais et génère près d’un millier d’emplois indirects via un réseau de sous-traitance local. En donnant directement la parole à ses effectifs, l’opérateur a souhaité susciter des vocations et valoriser la diversité des compétences mobilisées jour après jour pour fluidifier le commerce maritime du pays.

Sandrine Wamy, Directrice Générale d’Owendo Container Terminal, a souligné la portée de cet événement en rappelant qu’ouvrir les portes du terminal permet de faire découvrir autrement les métiers et les femmes et les hommes qui les font vivre, tout en réaffirmant le rôle clé de la structure dans la chaîne logistique du Gabon.

L’expérience a visiblement marqué les esprits. La créatrice de contenu Coralie La Louve a salué la jeunesse et le dynamisme des équipes rencontrées, tout en exprimant son impression face à la rigueur de l’organisation et à l’application stricte des 14 « Règles d’Or » de sécurité qui régissent le terminal.

Un acteur ancré dans le développement socio-économique

À travers le concept « Les Coulisses de la Performance », l’entreprise démontre sa volonté de se rapprocher de la société civile et de communiquer avec modernité. En s’appuyant sur des relais d’opinion digitaux, OCT ne se contente pas d’illustrer son savoir-faire opérationnel : la structure affirme son ancrage territorial.

Présent activement sur le plan social, l’opérateur collabore régulièrement avec des ONG locales afin de soutenir des projets axés sur l’éducation et l’environnement au bénéfice des communautés. Cette journée d’immersion marque ainsi une étape supplémentaire dans la politique d’ouverture et de valorisation des savoir-faire engagée par le terminal d’Owendo.