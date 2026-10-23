Gabon : l’Assemblée nationale adopte à l’unanimité la ratification de l’Accord sur le Centre international des mangroves

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L’Assemblée nationale gabonaise a adopté à l’unanimité, le lundi 19 octobre 2026, le projet de loi autorisant la ratification de l’Accord portant création du Centre international des mangroves (International Mangrove Center). Cette décision, annoncée par la Direction générale des écosystèmes aquatiques (DGEA), constitue une nouvelle étape dans l’engagement du Gabon en faveur de la préservation de ses écosystèmes côtiers. Elle ouvre notamment la voie à un renforcement de la coopération internationale en matière de conservation, de recherche et de gestion durable des mangroves.

Le Gabon entend consolider son positionnement dans les initiatives internationales consacrées à la protection de la biodiversité. Réunis en séance plénière le 19 octobre 2026, les députés ont approuvé sans opposition le texte autorisant la ratification de l’Accord portant création du Centre international des mangroves. Portée au niveau national par la Direction générale des écosystèmes aquatiques, cette démarche intervient dans un contexte où la préservation des zones humides côtières représente un enjeu à la fois écologique, climatique et socioéconomique.

Une nouvelle étape dans la coopération environnementale

L’adoption de ce projet de loi doit permettre au Gabon de poursuivre son rapprochement avec les États et institutions engagés dans la conservation des mangroves. Le Centre international des mangroves a notamment vocation à favoriser la coopération, le partage des connaissances scientifiques et la diffusion des bonnes pratiques de gestion de ces écosystèmes.

Toutefois, le vote des députés porte sur l’autorisation de ratification de l’Accord. Il ne signifie pas, à lui seul, que l’ensemble des formalités nécessaires à l’entrée en vigueur des engagements internationaux du Gabon est achevé. Les modalités de participation du pays, les éventuelles contributions financières et les programmes susceptibles d’être développés dans ce cadre restent également à préciser.

Des écosystèmes essentiels pour le littoral gabonais

Présentes dans les milieux côtiers et estuariens, les mangroves remplissent plusieurs fonctions écologiques majeures. Elles constituent des habitats pour de nombreuses espèces animales, participent au maintien des ressources halieutiques et contribuent à la protection des rivages contre certains phénomènes d’érosion.

Ces formations végétales jouent également un rôle dans le stockage du carbone et la régulation des équilibres environnementaux. Pour le Gabon, dont une partie des activités économiques et des communautés dépend directement des ressources côtières, leur préservation soulève donc des enjeux qui dépassent la seule conservation de la biodiversité.

De l’engagement international aux actions de terrain

L’adhésion à une dynamique internationale de protection des mangroves pourrait favoriser le développement de projets de recherche, de surveillance écologique et de restauration des zones dégradées. Elle pourrait également faciliter les échanges d’expertise entre les administrations, les scientifiques et les acteurs impliqués dans la gestion des espaces côtiers.

Reste désormais à déterminer comment cette orientation se traduira concrètement sur le territoire national. Aucun calendrier opérationnel, programme d’investissement ou objectif chiffré de restauration n’a été détaillé dans la communication de la DGEA. Après le vote unanime de l’Assemblée nationale, l’enjeu sera donc de transformer cet engagement juridique en actions mesurables pour la protection des mangroves gabonaises.