Nouveau-Mexique : Meta condamné à 25 milliards de dollars d’amende pour avoir trompé ses utilisateurs

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C’est un coup dur financier, juridique et médiatique majeur pour le géant de la tech. La maison mère de Facebook, Meta, a été condamnée par la justice à verser une amende colossale de 25 milliards de dollars à l’État du Nouveau-Mexique. D’après les dernières informations rapportées par Radio France Internationale (RFI), cette sanction historique fait suite à de graves accusations de tromperie envers les utilisateurs concernant la protection, l’exploitation et la gestion de leurs données personnelles sur la plateforme.

Prononcée par le juge Raul Torrez,qui a suivi l’affaire, cette décision se veut historique. C’est donc « l’un des plus importants jugements, voire le plus important, obtenu par un État contre une entreprise dans l’histoire américaine ». L’État réclamait initialement une somme encore plus importante, tandis que l’entreprise proposait une compensation financière minime. Concrètement, la somme de 25 milliards se verra augmentée de 3,75 milliards par an tant que le géant de la tech n’aura pas tout payé, indique RFI.

Une décision qui remet en cause la politique de confidentialité de Meta

Soulignons que les faits remonteraient à l’affaire Cambridge Analytica. Pour la cour du Nouveau-Mexique, l’ampleur des pénalités retenues contre Méta présentent plus de 43 millions d’infractions aux du pays relatives à la protection des consommateurs. Face à cette sentence monumentale, la direction de Meta n’a pas tardé à réagir avec fermeté. Le groupe a annoncé son intention irrévocable de faire appel, dénonçant une décision qu’il qualifie de disproportionnée et qui menacerait directement l’exercice de ses activités commerciales dans cet État américain.

Cette nouvelle affaire judiciaire s’ajoute à une longue liste de controverses qui fragilisent durablement la réputation des réseaux sociaux. Entre les enquêtes approfondies sur l’addiction des mineurs et les pressions croissantes des autorités politiques et judiciaires pour obtenir un meilleur encadrement des algorithmes, Meta traverse une zone de turbulences inédite et complexe. Pour les défenseurs des libertés numériques et de la vie privée, ce verdict représente toutefois une victoire symbolique majeure contre l’impunité des géants du web.