Jean Rita Milagolo : «il y a encore beaucoup de choses à faire dans Makokou» 

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Jean Rita Milagolo, maire de la commune de Makokou, était l’invitée de l’émission radiophonique Ericsson à la radio sur les ondes de Jacob FM. Élue à l’unanimité à la tête de la municipalité, elle est revenue sur les dynamiques de transformation qui traversent la capitale provinciale de l’Ogooué-Ivindo. Si la ville s’efforce de se moderniser, l’édile a reconnu qu’un vaste chantier demeurait nécessaire pour redonner un véritable éclat à la localité et répondre pleinement aux attentes quotidiennes des habitants.

Plusieurs projets structurants ont enfin été débloqués pour rompre l’isolement du chef-lieu. En effet, Makokou, chef-lieu de la province du soleil levant a longtemps été à la traîne lorsqu’il s’agissait de vanter les mérites de développement à l’intérieur pays. Interrogée sur les infrastructures de transport, la mairesse a tenu à souligner les progrès récents enregistrés sur des axes routiers majeurs longtemps négligés, marquant ainsi une étape importante pour la mobilité des riverains.

Entre prémices de modernisation et nécessité d’un sursaut collectif

​« Sur le tronçon Ovan-Makokou de 94 kilomètres, près de 34 kilomètres ont déjà été goudronnés, tandis que les travaux ont démarré vers Ekata, à la frontière du Congo », a précisé Jean Rita Milagolo. Côté santé, le Centre hospitalier régional a vu sa maternité agrandie et s’est doté d’une banque de sang inédite, complétant la réhabilitation par la mairie de l’hôpital de Grandes andémies, fermé depuis des années. Toutefois, pour transformer durablement Makokou et révéler tout son potentiel touristique et économique, l’action publique ne suffira pas sans un changement d’attitude généralisé.

Pour l’édile de la ville, les opportunités restent nombreuses sur cette terre encore vierge face à un marché de l’emploi saturé à Libreville. « Il y a encore beaucoup de choses à faire dans Makokou (…). Je demande tout simplement à nos jeunes, nos frères et sœurs, de réveiller cet esprit entrepreneurial », a-t-elle reconnu. Pour l’édile, restaurer l’attractivité de la ville exige d’adopter une mentalité de conquérant. « Dès qu’on a changé la mentalité, toutes les portes s’ouvrent ». Si les premiers coups de pioche dessinent déjà les contours d’une cité rénovée, le véritable envol de Makokou ne pourra se concrétiser que par une synergie réussie entre des infrastructures modernisées et une jeunesse résolument actrice de son propre avenir.