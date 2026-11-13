Frontière Gabon-Cameroun : deux passeurs épinglés avec du Tramadol sous leurs semelles et dans leurs sous-vêtements 

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Dans le district de Meyo-Kyè, niché au cœur du département du Ntem, les passeurs rivalisent d’ingéniosité pour tenter de tromper les contrôles frontaliers. Pourtant, la vigilance des éléments de la brigade de gendarmerie locale ne faiblit pas. La semaine dernière, les agents ont mis fin aux agissements de deux ressortissants gabonais qui tentaient d’introduire illégalement des comprimés de Tramadol sur le territoire national en provenance du Cameroun voisin.

La première interpellation remonte au 3 novembre dernier et concerne Minerva Jessica O.E., une Gabonaise âgée de 38 ans. De retour de la ville frontalière camerounaise de Kyé-Ossi, où elle prétendait s’être rendue pour acheter des feuilles destinées à attacher le manioc, la trentenaire pensait franchir le poste de contrôle sans encombre. Pour passer entre les mailles du filet, elle avait pris soin de dissimuler sa marchandise illicite directement dans ses parties intimes.

C’était sans compter le professionnalisme des forces de l’ordre. Au cours d’un contrôle de routine, une agente de gendarmerie remarque une bosse suspecte au niveau du pubis de la voyageuse. Aussitôt isolée dans un bureau à l’abri des regards indiscrets, la mise en cause fait l’objet d’une fouille corporelle approfondie. L’inspection permet aux enquêteurs d’extraire plus de 20 comprimés de Tramadol soigneusement cachés.

Des semelles de babouches transformées en cachettes

La veille déjà, le 2 novembre, les gendarmes avaient opéré une prise tout aussi révélatrice des méthodes employées par les trafiquants. Le second suspect, Wilfried M.N., un jeune homme de 19 ans, revenait lui aussi de Kyé-Ossi. Alors qu’il regagnait Meyo-Kyè à pied, son attitude nerveuse et son état d’agitation manifeste ont immédiatement éveillé les soupçons des agents en faction, qui l’ont suspecté d’être sous l’emprise de substances psychotropes.

Leur intuition s’est rapidement confirmée lors de la vérification de ses effets personnels. En inspectant minutieusement ses chaussures, les gendarmes ont découvert plusieurs plaquettes et comprimés de Tramadol ingénieusement encastrés sous les semelles de sa paire de babouches.

Direction la prison centrale d’Oyem

Ces deux saisies successives illustrent la pression constante exercée par les forces de sécurité sur cet axe frontalier particulièrement sensible. À l’issue de leurs gardes à vue et de l’enquête préliminaire, Minerva Jessica O.E. et Wilfried M.N. ont été déférés devant le parquet compétent. Poursuivis pour présomption de détention de stupéfiants, les deux mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt et écroués à la prison centrale d’Oyem en attendant leur jugement.