Gabon : vers la mise en place d’un comité interministériel pour encadrer les recrutements et les carrières

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Pour contenir durablement les dépenses de personnel de l’État, l’exécutif mise désormais sur l’anticipation et la rigueur administrative. Le jeudi 12 novembre 2026, la ministre de la Fonction publique, Laurence Ndong, et son collègue de l’Économie et des Finances, Thierry Minko, ont coprésidé une séance de travail stratégique. Entourés des directeurs généraux du Trésor, des Impôts, des Douanes et de la Fonction publique, les deux membres du gouvernement ont posé les bases d’une coordination renforcée pour encadrer les effectifs publics.

Au cœur des débats : l’urgence de mieux réguler les actes de gestion des ressources humaines afin d’assurer une évolution soutenable de la masse salariale. Laurence Ndong a ouvert les travaux par deux exposés techniques détaillant les règles d’organisation des concours administratifs et d’attribution des stages professionnels.

De l’expression initiale des besoins jusqu’à l’intégration effective des agents, la ministre a rappelé l’impératif de respecter scrupuleusement les circuits réglementaires. Elle a particulièrement insisté sur l’assainissement des mises en stage, exigeant qu’elles soient réservées aux seuls candidats remplissant les conditions statutaires. Une mesure indispensable pour couper court aux irrégularités et restaurer une gestion cohérente des parcours professionnels.

Concilier besoins administratifs et réalités budgétaires

Prenant le relais sur le volet financier, Thierry Minko a souligné l’impact direct de chaque décision administrative sur les caisses de l’État. Recrutements, avancements ou reclassements post-stage pèsent lourdement sur l’équilibre des finances publiques. Le ministre de l’Économie a donc plaidé pour une évaluation préalable systématique des besoins, couplée à une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, afin d’aligner les ambitions des administrations sur les capacités budgétaires réelles du pays.

Une commission mixte pour anticiper les dépenses

Cette concertation de haut niveau a débouché sur une décision concrète : la création d’une commission mixte réunissant les équipes de la Fonction publique et de l’Économie. Cette nouvelle instance examinera conjointement les demandes de recrutement des régies financières, anticipera les évolutions de carrière et chiffrera en amont l’incidence financière de chaque projet.

Saluée par les responsables des directions générales, cette approche collaborative s’accompagnera prochainement de sessions de formation destinées aux gestionnaires des ressources humaines pour harmoniser leurs pratiques. À travers cette réforme de méthode, le gouvernement entend rationaliser la dépense publique sans freiner la performance de l’administration, concrétisant ainsi la vision de modernisation et de transparence portée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema.