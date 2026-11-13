Gabon : le FDS interpelle le gouvernement sur le drame de Mayumba et les déguerpissements

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Face à la presse ce vendredi 13 novembre 2026 à Libreville, le président du Front démocratique et socialiste (FDS), Me Anges Kevin Nzigou, a passé au crible l’actualité nationale et panafricaine. Entre exigence de transparence sur le naufrage d’une plateforme pétrolière Prospector 5, inquiétudes liées aux opérations de déguerpissement et bilan diplomatique en Éthiopie, la formation politique réclame des réponses concrètes aux autorités.

Trois dossiers majeurs ont rythmé cette prise de parole publique. Au cœur des préoccupations du FDS figure d’abord le naufrage d’une plateforme pétrolière survenu le 24 octobre dernier au large de Mayumba. Pour le parti, l’heure n’est plus aux conjectures mais à la manifestation de la vérité.

Exigence de lumière sur le naufrage de Mayumba

Me Anges Kevin Nzigou plaide ainsi pour l’ouverture d’une enquête indépendante, rigoureuse et transparente, indispensable pour établir les responsabilités et prévenir de futurs drames. Afin d’obtenir des éclaircissements, le leader politique a saisi par courrier le vice-président du gouvernement, les ministres des Transports, du Pétrole et de l’Environnement, ainsi que les opérateurs Borr Drilling et BW Energy.

Un activisme qui se heurte toutefois à un mutisme quasi général. « À ce jour, seul le ministre de l’Environnement nous a répondu. Nous saluons ici la célérité de cette réponse. Le silence ne règle pas les problèmes. Il les aggrave, il nourrit l’inquiétude des familles et fragilise la confiance », a-t-il déploré devant les journalistes, rappelant que la rentabilité pétrolière ne doit jamais primer sur la sécurité des travailleurs et la dignité humaine.

Les déguerpissements sous le prisme de l’humain

Le deuxième volet de cette sortie médiatique a porté sur les opérations de déguerpissement en cours dans le Grand Libreville, ciblant particulièrement les quartiers d’Okala, Diba-Diba et du Lac Bleu. Après avoir interpellé le ministre de l’Habitat sur la base légale de ces démolitions et les modalités d’indemnisation, le FDS réitère sa demande de suspension temporaire des opérations.

Loin de s’opposer à la modernisation urbaine, Me Nzigou appelle à une gestion plus responsable de ces chantiers. « Derrière chaque mur abattu, il y a une famille, des enfants, des commerçants et des citoyens qui demandent sécurité et perspective », a-t-il martelé. Tout en saluant la récente réunion d’urgence convoquée par le chef de l’État sur cette crise sociale, le président du FDS fixe une ligne directrice claire : « Remettre l’humain au centre, cela signifie écouter les familles avant de décider, expliquer les règles, préciser les droits, garantir les recours et prévoir des solutions de relogement ».

Cap sur le pluralisme démocratique à Addis-Abeba

Sur le plan continental, Anges Kevin Nzigou s’est félicité de la participation fructueuse de son parti au deuxième Sommet des partis politiques africains, tenu du 5 au 7 novembre 2026 à Addis-Abeba. Le FDS salue l’adoption de la Déclaration d’Addis-Abeba et de la Charte de l’Initiative africaine des partis politiques, deux instruments jugés essentiels pour enraciner l’État de droit, rejeter les changements anticonstitutionnels de régime et renforcer les institutions démocratiques sur le continent.

En guise d’avertissement final, le Front démocratique et socialiste a réaffirmé sa détermination à maintenir la pression sur l’exécutif. Pour Me Nzigou, les impératifs de transparence publique et de protection des citoyens imposent aux pouvoirs publics d’apporter, sans délai, des réponses tangibles aux populations éprouvées.