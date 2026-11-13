Manganèse : le Gabon confirme son statut de locomotive dans la relance d’Eramet

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Le groupe minier français Eramet affiche des signes tangibles de reprise. Au troisième trimestre 2026, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires ajusté de 489,3 milliards de FCFA, soit une progression de 4 % en glissement annuel. Ce rebond s’explique en grande partie par une dynamique tarifaire favorable, marquée par un effet prix positif de 15 %. Parallèlement, la solide performance de la branche manganèse au Gabon, soutenue par l’augmentation des volumes acheminés, joue un rôle déterminant dans ce redressement opérationnel.

Confiant dans cette trajectoire, le géant minier maintient ses prévisions financières pour l’ensemble de l’exercice 2026. Il vise ainsi un excédent brut d’exploitation (EBITDA) ajusté oscillant entre 354 et 400 milliards de FCFA, tout en calibrant ses enveloppes d’investissement dans une fourchette de 164 à 190 milliards de FCFA. Après plusieurs exercices éprouvants sur le plan financier, Eramet table également sur le retour d’un flux de trésorerie disponible ajusté positif.

Néanmoins, la direction reste consciente que cette embellie demande à être sécurisée. Pour assainir durablement sa structure financière et rétablir son bilan, le groupe prépare activement une augmentation de capital de 328 milliards de FCFA. Une opération stratégique qui lui permettrait de hisser son niveau de liquidité au-delà de 1 049 milliards de FCFA d’ici la fin de l’année 2026, là où ses réserves se limiteraient à un peu plus de 721 milliards sans cet apport.

Le Gabon, moteur stratégique de la croissance et de la transformation locale

Dans ce schéma de relance, le Gabon s’impose plus que jamais comme la pierre angulaire de la stratégie d’Eramet. Misant sur les retombées de la modernisation du chemin de fer Transgabonais, l’opérateur ambitionne d’acheminer entre 6,8 et 7,3 millions de tonnes de minerai sur le territoire gabonais dès 2027. Afin d’accompagner cette montée en puissance, une enveloppe d’environ 65,6 milliards de FCFA sera dédiée à la poursuite de l’optimisation de sa chaîne logistique locale.

L’engagement du groupe dépasse toutefois la simple extraction et le transport de matière brute. Les pourparlers menés avec les autorités gabonaises autour de la valorisation industrielle sur place avancent concrètement. À la clé figure un projet de construction d’une usine d’oxyde de manganèse, calibrée pour produire 60 000 tonnes par an, qui mobiliserait un investissement avoisinant les 24 milliards de FCFA. Une initiative qui illustre la convergence entre les ambitions industrielles d’Eramet et la politique de transformation locale prônée par Libreville.