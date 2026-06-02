Gabon : 13,8% des élèves déclarent consommer des substances hallucinogènes 

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La consommation des drogues en milieu scolaire au Gabon s’est au fil des années imposée comme un enjeu de santé publique majeur. Face à la détresse des jeunes de plus en plus exposés aux influences des réseaux sociaux, le gouvernement semble avoir pris la mesure du problème. C’est dans cette optique que le Ministère de la Santé à travers le Programme National de Lutte contre le Tabagisme, en collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale et de l’Instruction Civique a conduit une vaste enquête nationale sur la prévalence du tabagisme et des drogues en milieu scolaire, niveau secondaire.

À l’occasion de la journée mondiale sans tabac, la ministre de la Santé, la professeur Elsa Nkana Joséphine Ayo Epse Bivigou a rappelé quelques chiffres alarmants tirés de cette enquête, qui a concerné un échantillon de 115 736 élèves. Selon le membre du gouvernement, 13,8% des élèves du secondaire seraient concernés par la consommation de substances hallucinogènes. Un chiffre qui traduit la vulnérabilité des plus jeunes face aux dangers de ces substances illicites.

En attente d’actions concrètes

Autre donnée saisissante, la part d’élèves déclarant avoir déjà fumé. Selon l’enquête, 11,9% d’apprenants y sont concernés et 6,5% disent être des fumeurs actifs lorsque plus de 32% sont exposés au tabagisme passif. Malgré l’urgence du problème, seuls 31,4% des élèves ont bénéficié d’actions de sensibilisation, soulignant ainsi l’urgence de renforcer la prévention et l’éducation sanitaire dans les établissements.

Devant l’ampleur du phénomène, le ministre de la Santé a annoncé des mesures fortes telles que le renforcement des contrôles liés à la vente des produits du tabac aux abords des établissements scolaires, l’interdiction de toutes formes de publicité visant les adolescents, accroissement des capacités opérationnelles du Programme National de Lutte contre le Tabagisme ou encore l’intensification des campagnes d’éducation et de sensibilisation en milieu scolaire. Si ces annonces sont louables, seules des actions concrètes permettraient désormais d’inverser la courbe.