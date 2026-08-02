Gabon : Comilog, moteur incontestable de la croissance d’Eramet

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Le partenariat stratégique entre le Gabon et le groupe Eramet continue de porter ses fruits. Au terme des six premiers mois de l’année 2026, le géant minier affiche une santé financière étincelante, tirée en grande partie par ses opérations en terre gabonaise. Avec un chiffre d’affaires en hausse de 8 % pour atteindre 1 081,6 milliards de FCFA, l’entreprise consolide sa dynamique. Plus spectaculaire encore, l’EBITDA ajusté bondit de 45 % sur un an, franchissant le cap des 181 milliards de FCFA.

Au cœur de cette dynamique commerciale réside le savoir-faire de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog). L’activité manganèse a généré à elle seule 137,1 milliards de FCFA d’EBITDA, en progression de 6 %. Cette belle performance s’explique par la conjonction favorable d’un marché dynamique, marqué par une envolée de 14 % du prix du minerai, et d’une hausse de 4 % des volumes commercialisés.

Sur le plan logistique, la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) n’est pas en reste. Véritable artère vitale pour l’évacuation de la ressource minérale, le réseau ferroviaire national a vu ses tonnages transportés progresser de 6 % sur la même période. Une synergie industrielle efficace qui valide les choix opérationnels du groupe au Gabon.

Modernisation du Transgabonais : des investissements maintenus pour capter la croissance

L’engagement de la multinationale au sein de l’économie locale ne se dément pas. Pour soutenir cette cadence de production et fluidifier la chaîne d’approvisionnement, Eramet a injecté 23 milliards de FCFA au cours du premier semestre 2026. L’essentiel de ces enveloppes financières a été direct aux travaux de modernisation du Transgabonais, infrastructure indispensable pour désenclaver et optimiser le trafic lourd.

Fort de ces résultats intermédiaires très encourageants, le groupe maintient le cap pour la seconde moitié de l’exercice. Il réaffirme son ambition d’acheminer entre 6,4 et 6,8 millions de tonnes de minerai de manganèse d’ici la fin de l’année 2026. Une trajectoire ambitieuse qui scelle, une fois encore, la place prépondérante du Gabon comme pilier central de la stratégie d’expansion d’Eramet.