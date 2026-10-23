6e Congrès de la CMG d’avril 2028 : l’heure du bilan ?

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Présenté officiellement à la communauté musulmane du Gabon le 31 mars 2024 lors d’un Congrès extraordinaire dédié à la refondation, Abdu Razzaq Guy Kambogo approche désormais de l’heure du bilan, à environ un an du terme de son mandat de cinq ans renouvelable (conformément à l’article 11 de la Charte). En effet, si le Chef de la Communauté a affiché sa volonté d’impulser une dynamique nouvelle axée sur la bonne gouvernance, un décalage persistant cependant se fait ressentir entre les ambitions stratégiques et les réalités du terrain.Plusieurs chantiers majeurs accusent un retard considérable.

Des sources concordantes évoquent l’absence de nominations au sein des départements pour assurer le fonctionnement régulier du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Gabon (CSAIG). À cela s’ajoutent le défaut de valorisation de la parcelle restante du site de Malibé, prévue pour accueillir une polyclinique et un complexe scolaire du primaire au secondaire, alors que ce site est susceptible de faire l’objet d’une autre sollicitation. Que dire du retard dans l’établissement d’une cartographie pour la géolocalisation des mosquées.

La CMG à la croisée des chemins ?

L’inaction constatée pour l’amélioration des conditions de vie des imams, notamment en ce qui concerne la revalorisation de leurs salaires constitue un autre dossier chaud.Ces manquements interpellent au regard des revenus annuels encaissé par le CSAIG. En effet, l’organisme génèrerait des revenus conséquents via la gestion de son patrimoine immobilier et la perception des frais de scolarité dans ses centres de Port-Gentil, Mouila, Franceville et au sein de l’établissement Mohamed Arissani.

Il va sans dire que ce Congrès constitue avant tout une occasion privilégiée de présenter le bilan financier à la Communauté. C’est un préalable indispensable pour éclairer les décisions des années à venir. Dès lors, toute réticence à organiser cette instance fragiliserait la crédibilité de l’équipe dirigeante du CSAIG. Une telle exigence de transparence fait écho au rappel de Georges Abdulhakim Tigalekou, Secrétaire exécutif adjoint 3 du CSAIG : « Le contrôle de chantier ne doit pas se limiter à la clinique de Port-Gentil. La pression pour obtenir des résultats à l’ère de la Ve République exige un travail sur l’ensemble des 9 provinces ».

De ce fait, la tenue du 6e Congrès, axé sur le thème « Transparence et redevabilité : des principes directeurs pour la gestion des affaires islamiques au Gabon sous la Ve République », est ainsi suggérée pour la prochaine échéance. Il convient toutefois de rappeler que conformément à l’article 5 de la Charte, l’investiture d’Abdu Razzaq Guy Kambogo pour un second mandat de 5 ans doit se faire en Congrès. En contrepartie d’un éventuel renouvellement de confiance de la part de la Communauté, ce dernier devra s’engager formellement à renforcer le contrôle et la transparence des biens communautaires.

Ce 6e Congrès devrait ainsi permettre d’adopter les textes réglementaires complétant la Charte. Mais également de garantir la bonne gouvernance en imposant le recours à des commissaires aux comptes. Au final c’est De réaliser un audit approfondi du patrimoine communautaire, conformément à l’article 57 de la Charte.