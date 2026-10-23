Samu social : reprise des opérations gratuites de la cataracte ce 23 octobre 

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Le Service d’aide médical d’urgence (Samu) social de Libreville relance ses opérations gratuites de prise en charge de la cataracte du vendredi 23 au lundi 26 octobre 2026. Cette initiative vise à faciliter l’accès aux soins ophtalmologiques aux personnes souffrant de cette affection oculaire, qui peut entraîner une perte progressive de la vision. L’annonce, relayée à travers un message de sensibilisation, invite les populations concernées à se rendre sur le site de la structure sanitaire, situé dans le quartier Derrière la prison, à Libreville.

La cataracte figure parmi les principales causes de déficience visuelle et de cécité dans le monde. Elle se caractérise par une opacification du cristallin, la lentille naturelle de l’œil, qui rend progressivement la vision floue. Si elle touche particulièrement les personnes âgées, cette affection peut également survenir dans d’autres circonstances. Sans prise en charge adaptée, elle peut affecter considérablement l’autonomie des personnes atteintes, en limitant leurs déplacements et leurs activités quotidiennes. Toutefois, une intervention chirurgicale permet généralement de restaurer la vision lorsque les conditions médicales sont réunies. D’où l’importance de telles initiatives, qui contribuent à rapprocher les soins des populations les plus vulnérables.

Des consultations ophtalmologiques et des lunettes gratuites

Au-delà des opérations de la cataracte, le Samu social annonce également la gratuité des lunettes pour les personnes reçues dans le cadre de consultations ophtalmologiques simples. Cette disposition élargit la portée de l’initiative en permettant à d’autres patients de bénéficier d’un accompagnement adapté à leurs besoins visuels. En effet, les troubles de la vision peuvent représenter un obstacle au quotidien, notamment pour les personnes disposant de faibles ressources financières. La gratuité annoncée offre ainsi une possibilité supplémentaire d’accéder aux soins et aux équipements correcteurs nécessaires.

Les personnes intéressées sont donc invitées à se rapprocher de la structure durant la période indiquée afin de se renseigner sur les modalités de prise en charge et les conditions d’accès aux prestations proposées. À travers cette reprise des opérations gratuites, le Samu social de Libreville réaffirme son engagement en faveur de l’accès aux soins pour tous. Néanmoins, au-delà de ces campagnes ponctuelles, le dépistage précoce des troubles visuels demeure essentiel pour limiter leurs conséquences sur la qualité de vie. Les personnes confrontées à une baisse de la vision sont encouragées à consulter un professionnel de santé sans attendre une aggravation des symptômes.

