Guichet unique : les associations membres du Collège électoral de la Fegafoot désormais en règle

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Le ministre des Sports, Paul Ulrich Kessany, a procédé, le jeudi 22 octobre 2026 à Libreville, à la remise des agréments techniques et des récépissés définitifs à 28 structures du football gabonais. Cette opération inscrite dans le processus de régularisation administrative engagé depuis mai 2026 s’est tenue en marge de l’ouverture des travaux de la task force sur la réforme du football au Stade de l’amitié Sino-gabonaise sis à Angondjé.

Au nombre des bénéficiaires figurent la Ligue nationale de football professionnel (Linafp), les 9 ligues provinciales, 2 associations nationales et 16 clubs professionnels. Cette opération se veut charnière pour le bon fonctionnement du sport roi dans notre pays puisqu’elle permet aux entités concernées de disposer des documents nécessaires à l’exercice légal de leurs activités et à leur participation au prochain processus électoral de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot).

Une régularisation administrative engagée depuis mai 2026

Le gouvernement gabonais par l’entremise de son ministère des Sports a s’était engagé à mettre en conformité administrative l’ensemble des structures sportives. Dans cette logique, la remise de ces documents arrive à point nommé. Et ce, à l’heure où la régularité juridique des associations constitue un enjeu pour l’organisation des compétitions, la gouvernance des instances et la préparation des prochaines échéances électorales au sein de la Fegafoot.

Il est judicieux de préciser que ces 28 structures désormais aux normes appartiennent à la deuxième phase de régularisation administrative ouverte le 4 mai 2026. Ces dernières ont reçu leurs agréments techniques délivrés par le ministère des Sports, ainsi que leurs récépissés définitifs relevant du ministère de l’Intérieur. Ces deux documents permettent de formaliser leur situation administrative au regard des exigences applicables aux associations sportives.

Selon Paul Ulrich Kessany, cette mise en conformité est une plus-value significative car désormais lesdites structures pourront légalement exercer mais également prendre part au prochain processus électoral de la Fegafoot. Il va sans dire que cette opération revêt donc une importance particulière dans la perspective du renouvellement des instances dirigeantes du football national, même si les conditions précises de participation demeurent encadrées par les textes électoraux de la fédération.

Quelque 300 dossiers encore en cours d’examen

Si cette deuxième phase a permis de régulariser plusieurs structures, le processus reste en cours. Il ressort des sources officielles que pas moins de 300 dossiers relevant de la dernière phase, programmée du 30 mai au 30 octobre 2026, demeurent en cours d’examen. Leur traitement est assuré par la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI), selon les précisions apportées par le ministre des Sports.

À ce propos, l’autorité de tutelle s’est, d’ores et déjà, montrée confiante quant à l’aboutissement de cette procédure. Si aucune date n’a été avancée, il n’en demeure pas moins que l’achèvement de cette opération sera déterminant pour apprécier l’étendue de la régularisation administrative engagée dans le mouvement sportif national. D’ailleurs, le ministre des Sports a présenté cette démarche comme un moyen de renforcer les capacités de fonctionnement des clubs.

« Notre démarche vise également à apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par les clubs, notamment en matière de financement et de recherche de partenaires. Le développement de notre football ne peut reposer uniquement sur les ressources publiques », a indiqué Paul Ulrich Kessany. La régularisation des structures peut en effet faciliter leurs relations contractuelles avec des partenaires et contribuer à sécuriser certaines démarches administratives. Un pas de géant encore établi.