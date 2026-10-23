PK12 : retour des bouchons après l’opération de communication de la Préfecture de police

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Quelques jours seulement après l’opération de communication menée par la Préfecture de police de Libreville et la Police de Ntoum au rond-point du PK12, la réalité a vite repris le dessus. Lancée le lundi 19 octobre 2026 pour fluidifier une circulation régulièrement paralysée, cette intervention semble n’avoir produit que des effets limités, les embouteillages ayant rapidement refait leur apparition.

Marchés installés sur les trottoirs, étals détruits par les flammes et espaces de montée et de descente des taxis réaménagés, tels sont les principaux changements opérés lors de la descente de la préfète de police, Juste Fernande Mbele, accompagnée des forces de l’ordre. Mais sur le terrain, les embouteillages persistent au PK12, particulièrement aux heures de pointe, lorsque les usagers tentent de rejoindre Libreville ou d’en sortir.

Un coup de communication qui n’aura pas porté de fruits !

Pour s’en convaincre, il suffit de se rendre au PK12 en fin de journée. Les files de véhicules s’étendent parfois jusqu’au PK10, transformant les déplacements en véritable épreuve. « Ils se sont rendus ici avec pour objectif de réduire les bouchons, mais où en sommes-nous ? », a déploré un automobiliste excédé. Cette réaction soulève des interrogations sur l’efficacité de l’intervention. s’agissait-il d’une simple opération de communication ou d’une véritable action visant à fluidifier durablement le trafic ? A l’épreuve des faits, la sortie musclée de Juste Fernande Mbele interroge quant à sa pertinence.

Car cette zone, qui constitue à la fois une entrée et une sortie de la capitale, reste confrontée à des difficultés structurelles. Le chantier du Flyover, toujours en cours, réduit les espaces de circulation et complique davantage les déplacements. Privés de trottoirs praticables, du fait de leur occupation par des commerçants, les piétons sont contraints de marcher sur la chaussée, ralentissant davantage le trafic. Si l’intervention policière mérite d’être saluée, elle rappelle surtout qu’une action ponctuelle ne suffit pas. La fluidification durable du PK12 exige une meilleure organisation des espaces, des aménagements adaptés et des mesures suivies dans le temps pour mettre fin à ces embouteillages récurrents.