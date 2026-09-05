Gabon : la population migrante est passée de 17,7% à 34,1% entre 2024 et 2026 !

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Selon les récentes données de la Banque mondiale confrontées à celles du Recensement général de la population et des logements (RGPL), les deux dernières années ont été rythmées par une mutation démographique. En effet, entre 2024 et 2026, la part de la population migrante y serait passée de 17,7 % à 34,11 %. Ce qui constitue quasiment le double dans cet espace temps .

Avec 1 200 256 ressortissants étrangers pour une population globale de 3 518 621 habitants, le Gabon affiche le taux de population immigrée le plus élevé du continent africain. En 2024, la même population migrante était de 449 746 et représentait 17,7%. Bien loin devant la Guinée équatoriale avec 13,2 % ou la Libye avec 12,2 %. Avec les nouvelles données de 2026, il se dégage une poussée qui pourrait historiquement s’expliquer. Rappelons que la main-d’œuvre importée etait importante lors des premiers chantiers titanesques sous Omar Bongo.

Population immigrante, un danger sain pour les Gabonais en quête d’emplois

Avec 34,1% de la population totale en 2026, il va sans dire que la hausse questionne. Scientifiquement il est possible d’expliquer cela par la stagnation des chiffres avant le RGPL. Le passage de 17,7% à 34,1% pourrait donc être traduite sur une décennie. Vu que c’est la fréquence de cette opération de recensement. Une chose est sûre c’est que dans notre pays, près de 60 % des étrangers résidant sont des adultes majeurs et actifs. Les récentes données font état de 720 153 personnes.

Ce qui représente à eux seuls plus de 20 % de la population totale du pays. Les effets sont directs avec notamment un afflux rapide de nouveaux résidents qui sollicite les systèmes de santé. À cela s’ajoutent l’accès à l’eau, à l’électricité, aux transports et aux infrastructures scolaires. Toute chose qui implique un réajustement budgétaire et une planification urbaine accélérée. Que dire de la reconfiguration du marché du travail déclenchée par la présence de plus de 700 000 actifs étrangers.

Un avantage pour les secteurs du BTP, du commerce, de l’agriculture et des services. Cependant elle accentue la compétition sur l’emploi et nécessite une régulation stricte. Laquelle vise à encadrer le travail informel et protéger l’emploi local. Un tel volume migratoire exige d’emblée le renforcement du contrôle des frontières, la maîtrise des flux et une gestion rigoureuse des titres de séjour pour prévenir l’immigration clandestine. Avec plus d’un tiers de la population d’origine étrangère, le maintien de la paix sociale repose sur des politiques d’intégration réussies et sur la promotion du dialogue intercommunautaire pour éviter les tensions identitaires ou socio-économiques.