Football : Orphé Mbina, le « grand attaquant » du Sabah FC !

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Titulaire avec Sabah FC face à Araz-Naxçıvan, Orphé Mbina a une nouvelle fois fait parler la poudre. En effet, l’international Gabonais a inscrit l’unique but de la rencontre à la 49e minute pour offrir à son équipe une précieuse victoire 0-1. Un but de renard des surfaces, dans la pure lignée de ce début de saison. Une forme quasi olympique à conserver pour les moments forts de à venir.

L’histoire d’Orphé Mbina, ces dernières semaines, tient du conte de fées. Décisif lors des barrages retour de Ligue des champions face à l’Hapoël Beer-Sheva, un but arraché en prolongation qui a propulsé le modeste club azerbaïdjanais, fondé il y a seulement 9 ans, vers sa toute première phase de ligue de la C1. L’ancien Nîmois avait déjà endossé le costume de héros. Aujourd’hui prêté par le NK Maribor, il confirme que cet exploit européen n’était pas un feu de paille.

C’est tout le mal qu’on lui souhaite. Buteur, passeur, décisif à chaque rendez-vous qui compte, l’attaquant de 25 ans s’impose comme l’un des artisans indispensables de la saison historique du club de Masazır.

De quoi, forcément, attirer l’œil de Libreville. D’ailleurs, à la veille des éliminatoires de la CAN 2027, Sébastien Migné observe avec attention cette forme étincelante. Le sélectionneur français, pourrait et devrait logiquement convoquer celui que beaucoup assimilent à Didier Drogba.

Le technicien français, qui construit un secteur offensif taillé pour l’ambition continentale, dispose avec Orphée Mbina d’un profil rare. Puisqu’il allie puissance opportunisme et ruse. Dans l’escarcelle des Panthères, face à l’armada marocaine guidée par un Achraf Hakimi affûté, avoir un attaquant qui secoue et déménage est un atout précieux. Chaque étincelle offensive comptera. Et Orphé Mbina, lui, n’a visiblement pas fini d’écrire son histoire. Il va sans dire que cette saison sportive promet un véritable feu d’artifices.