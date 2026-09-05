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Synamag : « La justice n’est pas plus corrompue que les autres administrations ou la classe politique »

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 5 septembre 2026 à 11h30min
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Les membres du Synamag lors de leur point de presse © D.R.
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Dans un communiqué publié le 2 septembre 2026, le Syndicat national des magistrats (Synamag) est monté au créneau pour défendre l’image d’une institution judiciaire qu’il estime injustement stigmatisée. Son président, Landry Abaga Essono, a dénoncé un discours orienté par l’exécutif qui ferait de la justice le bouc émissaire commode des dysfonctionnements de l’État.

Pour le Synamag, restaurer la crédibilité de la justice « ne se décrète pas dans les discours ; cela se prouve dans des actes concrets, mesurables, et jusqu’ici obstinément différés ». Cela passerait par des palais de justice dignes de ce nom, une protection des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions, le respect du calendrier statutaire du Conseil Supérieur de la Magistrature et l’adoption effective des textes d’application.

Le Synamag bouc-émissaire d’une pathologie plus grave ailleurs ?

Dans son communiqué, le président du Synamag, Landry Abaga Essono a martelé que l’institution judiciaire « n’est pas plus corrompue que les autres administrations publiques ni que la classe politique de ce pays ». À ce propos soutient-il que leur secteur « n’a pourtant jamais eu la gestion des finances publiques du Gabon entre ses mains, quand bien même le pays ne fait pas figure de bon élève en la matière ».

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Autrement dit, le Synamag souligne que l’institution la moins impliquée dans les dossiers sensibles se retrouve pointée du doigt en priorité, alors que d’autres pans de l’État, en charge des finances publiques, échappent à ce même niveau de mise en cause malgré des résultats jugés peu convaincants. Pour le Synamag, ériger la corruption judiciaire en explication unique relève « moins de l’analyse objective que de la commodité politique ».

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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