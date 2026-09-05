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Franceville : une gérante de snack-bar abusée sexuellement à mort !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 5 septembre 2026 à 11h25min
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Une vue Franceville © D.R.
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Franceville est sous le choc après la découverte macabre du corps de Léa Collette Bomo, 33 ans, mère de quatre enfants. La gérante d’un snack-bar du quartier Sogafric, dans le 3ᵉ arrondissement de la capitale du Haut-Ogooué, a été retrouvée sans vie le jeudi 3 septembre 2026, dans son propre commerce, rapporte notre confrère L’Union.

Selon les premières constatations, la victime a été découverte dénudée, ce qui laisse fortement penser aux enquêteurs qu’elle a été violentée physiquement et sexuellement avant de succomber. C’est en fin d’après-midi que des proches, inquiets de son silence prolongé, se sont rendus sur les lieux et ont fait cette macabre découverte.

Une vie humaine arrachée lâchement !

D’après les éléments rapportés par L’Union, la jeune femme aurait été prise pour cible au moment où elle s’apprêtait à fermer boutique pour rentrer chez elle, non loin de l’hôtel Masuku, où elle résidait juste à l’arrière. Face à ce drame, les autorités judiciaires ont aussitôt ouvert une enquête. 

middle ban bien plus que du sport

Les investigateurs s’attellent désormais à reconstituer les dernières heures de la victime, à déterminer le nombre d’agresseurs impliqués. Mais également à recueillir les conclusions de la médecine légale, seules à même de confirmer avec précision la nature des violences subies. À ce stade de l’enquête, aucun suspect n’a été formellement identifié. 

Les habitants du quartier Sogafric, tout comme l’ensemble de la population de Franceville, attendent désormais que la justice fasse toute la lumière sur ce féminicide qui vient endeuiller une famille. Gabon Media Time suivra l’évolution de cette affaire et reviendra avec plus de détails dès que de nouveaux éléments seront communiqués par les autorités compétentes.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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