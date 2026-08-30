Gabon : Fonction publique, 62 % des dossiers audités seraient en situation irrégulière

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a révélé, à l’occasion de la Fête de la Libération célébrée ce 30 août 2026 à Makokou, que près de 62 % des dossiers examinés dans le cadre de l’audit de la Fonction publique seraient en situation irrégulière. Un résultat obtenu en seulement deux mois et sur un « périmètre limité », selon le chef de l’État, qui évoque notamment de nombreux cas d’abandon de poste et annonce une réforme du cadre statutaire des agents publics.

Le chiffre est suffisamment important pour interpeller sur l’état réel des effectifs de l’administration gabonaise. Alors que l’assainissement de la Fonction publique constitue depuis plusieurs années un enjeu budgétaire et de gouvernance, Brice Clotaire Oligui Nguema a fait de cet audit l’un des arguments justifiant une réforme plus profonde. Reste toutefois à déterminer précisément ce que recouvre la notion de « situation irrégulière » évoquée dans le discours présidentiel et combien d’agents sont effectivement concernés.

62 % d’irrégularités sur le périmètre contrôlé

« Dans le cadre de l’audit récemment initié, près de 62 % des dossiers examinés sont en situation irrégulière et attendent une décision de l’administration », a déclaré le chef de l’État. Il a précisé que ces résultats avaient été enregistrés « en seulement 2 mois sur un périmètre limité », laissant entrevoir la possibilité d’un contrôle plus large de l’administration.

Le président de la République a notamment évoqué « de très nombreux cas d’abandon de poste ». Son discours ne détaille cependant ni le nombre total de dossiers déjà examinés, ni la ventilation des différentes irrégularités constatées. Ces précisions seront essentielles pour mesurer l’ampleur exacte du phénomène et distinguer les abandons de poste d’éventuelles anomalies administratives susceptibles d’être régularisées.

Une réforme statutaire annoncée

Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, les premiers résultats de l’audit « confirment l’urgence d’une réforme de la Fonction publique ». Le chef de l’État a ainsi annoncé que la révision du cadre statutaire des agents publics était en cours, avec l’ambition d’adapter son fonctionnement « aux exigences de la Cinquième République ».

Cette réforme devrait également concerner les mécanismes de carrière. Avancements et reclassements devront désormais, selon le président, être fondés sur « des bases objectives, transparentes et équitables ». « Le mérite doit être notre boussole, et l’équité notre règle », a-t-il insisté, ajoutant qu’aucun agent ne devrait être oublié « faute d’appui ».

Des décisions administratives désormais attendues

Au-delà du chiffre spectaculaire de 62 %, la prochaine étape sera donc celle du traitement individuel des dossiers. Car une situation administrative irrégulière ne signifie pas nécessairement, en elle-même, fraude ou abandon de poste. L’administration devra déterminer la nature des anomalies, permettre les régularisations lorsqu’elles sont justifiées et tirer les conséquences disciplinaires ou administratives des manquements effectivement établis.

L’audit ouvre ainsi un chantier particulièrement sensible pour la Ve République : assainir les effectifs sans pénaliser les agents victimes de lenteurs ou de dysfonctionnements administratifs. Après le diagnostic livré à Makokou, ce sont désormais la transparence des critères, le respect des procédures et la publication d’un bilan détaillé de l’opération qui permettront d’en mesurer véritablement la portée.