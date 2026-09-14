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Liga : 5 buts pendant les 5 premiers matchs, Aubameyang égale Ibrahimovic !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 14 septembre 2026 à 16h29min
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Aubameyang sous les couleurs du Deportivo La Corogne © D.R.
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Pierre-Emerick Aubameyang a démarré la saison 2026-27 de Liga tambour battant, en marquant lors de chacune des 5 premières journées avec le Deportivo. Un exploit qui semble presque banal sur le papier, mais qui appartient en réalité à une histoire centenaire du football espagnol.Car avant lui, seuls dix joueurs avaient réussi cette performance dans toute l’histoire de la compétition. 

Cinq matchs, cinq buts. Depuis 1939. Et surtout, il fallait remonter dix-sept longues années en arrière, jusqu’à Zlatan Ibrahimovic et son Barcelone conquérant de 2009-10, pour retrouver trace d’un tel démarrage. Entre-temps, des générations entières d’attaquants sont passées par la Liga sans jamais cocher cette case. Ni Messi, ni Ronaldo, ni Benzema. Aubameyang, lui, l’a fait, à 37 ans, sous le maillot du Deportivo.

Aubameyang encore plus dans l’histoire de la Liga !

La liste des heureux élus a des allures de galerie de légendes. Puskás en 1961, Amancio avec le Real en 1968, Quini avec le Sporting en 1979… Et le Deportivo, déjà, à deux reprises, avec Pahiño en 1954 puis Pandiani en 2003. Avec Aubameyang, les Galiciens deviennent le club recordman de l’exercice, seul club à compter trois joueurs différents dans ce classement si sélectif. Une aubaine pour un Deportivo qui rêve de retrouvailles avec les sommets.

middle ban bien plus que du sport

Avec l’international Gabonais qui prouve, saison après saison, qu’il n’a rien perdu de son sens du but. La question, désormais, est de savoir jusqu’où ira cette série. Un sixième match, un septième… et pourquoi pas un record encore plus retentissant à la clé ? Une chose est sûre au Stade Riazor, on ne s’attendait peut-être pas à un tel feu d’artifice en ce début de saison. Mais avec Pierre-Emerick Aubameyang, la surprise est toujours au beau fixe.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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