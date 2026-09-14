Gabon : reprise des entraînements chez Passion Foot 241 !

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L’école de football Passion Foot 241 a donné le coup d’envoi de sa nouvelle année sportive le samedi 12 septembre 2025, dans une ambiance résolument tournée vers la jeunesse gabonaise. Installée depuis plusieurs années à Batterie 4, la structure sportive poursuit sa mission qui consiste à former les footballeurs de demain, filles et garçons confondus, de 3 à 19 ans.

Sous la houlette du coach Christian, les jeunes pousses du Centre Passion Foot 241 ont revêtu leurs uniformes sportifs pour cette nouvelle aventure. Ces derniers bénéficient d’un encadrement pluridisciplinaire alliant football classique, futsal et beach soccer. Pour ce faire, 3 séances hebdomadaires rythment leur progression réparties entre le stade Édouard Pierre Valentin, le gymnase du Ruban Vert, et la plage voisine.

Cette diversité de pratiques, mise en branle par le coach Christian, constitue un véritable atout pédagogique puisqu’elle permet aux enfants de développer technique, agilité et sens tactique sous des formats variés, des qualités précieuses pour ceux qui visent déjà les compétitions de la sous-ligue de Libreville.Passion Foot 241 se positionne comme un maillon essentiel dans la construction d’une élite footballistique locale.

« Nous avons commencé aujourd’hui, ça s’est bien passé, les enfants étaient très contents. On a eu aussi le soutien de GMT qui nous a offert des chasubles, qu’on les remercie directement et le Directeur général. Merci pour ce geste, ça nous va droit au cœur. Et on appelle d’autres partenaires qui qui souhaiteraient nous aider dans les années à venir et surtout cette année », a indiqué le coach Christian.

Ce retour aux entraînements a également été marqué par un geste de solidarité de l’entreprise Gabon Media Time. Laquelle a offert des chasubles à l’école. Un acte d’encouragement précieux face aux difficultés matérielles que rencontrent les structures de formation pour la jeunesse. L’encadreur a précisé que les inscriptions restent ouvertes toute l’année au bureau de l’école, situé à l’intérieur du stade de Batterie 4, pour les parents désireux d’y inscrire leurs enfants.