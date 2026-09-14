Gabon : l’UDB au JT de 20h, une sortie qui rappelle la prééminence du PDG !

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Le Mercredi 9 septembre, le Journal télévisé de 20h de Gabon Première a consacré un temps d’antenne au Secrétaire général de l’Union démocratique des Bâtisseurs (UDB), venu annoncer la nomination des membres de la trésorerie générale de son parti. Une information à portée strictement interne, diffusée pourtant sur la chaîne publique nationale, aux heures de plus grande écoute.

Le fait d’accorder un temps d’antenne au parti politique, qui plus est, celui du Chef de l’État n’est pas illégal. Mais il interroge sur la fonction même d’un journal télévisé national. Cette édition est censée informer l’ensemble des citoyens sur des sujets d’utilité publique, et non servir de relais aux communiqués internes d’une formation politique. Cette sortie sur la chaîne nationale crée un mélange entre communication institutionnelle de l’État et vie des partis dominants.

UDB, la chaîne nationale est pour tous !

Cette habitude, héritée du système PDG sous Omar Bongo Ondimba, a ravivé chez de nombreux téléspectateurs le souvenir amer d’une télévision publique inféodée au pouvoir. Le problème ne se limite pas à la question déontologique car il impacte l’équité. Rien ne garantit en effet que les partis d’opposition disposeraient du même temps d’antenne pour évoquer leurs propres recompositions internes. Cette asymétrie d’accès aux médias publics fragilise le pluralisme.

Malgré les discours sur l’assainissement du paysage politique et médiatique, les réflexes des rédactions publiques peinent à évoluer. L’UDB aurait pu se passer de cette communication sur une antenne généraliste. Un communiqué sur sa page Facebook ou via des médias privés aurait suffi. Gabon Première, de son côté, gagnerait à établir des critères clairs distinguant l’information d’intérêt général de la simple communication partisane. Et ce, afin de ne plus tolérer, une rupture de l’égalité d’accès à la presse pour l’ensemble des formations politiques.