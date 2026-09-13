Gabon : AS Trésor remporte la 5e édition du Corporate Championship face au ministère des Sports

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L’AS Trésor, équipe de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), a remporté, ce samedi 12 septembre 2026 au stade Monédan de Libreville, la 5e édition du Corporate Championship. Opposés en finale à l’équipe du ministère des Sports, les agents du Trésor public se sont imposés sur le score de 3 buts à 1, décrochant ainsi le trophée au terme d’une compétition placée sous le signe du sport d’entreprise et de la cohésion.

La finale aura permis à l’AS Trésor de conclure son parcours par une victoire nette. Face à une formation du ministère des Sports parvenue elle aussi jusqu’à l’ultime rencontre, les joueurs de la DGCPT ont su prendre l’avantage pour finalement s’imposer 3-1. Au-delà du résultat sportif, la rencontre s’est déroulée dans un esprit de fair-play salué par les deux formations.

Une victoire placée sous le signe du collectif

Pour la DGCPT, ce succès constitue également l’occasion de mettre en avant les valeurs collectives développées à travers le sport en milieu professionnel. L’administration financière associe cette victoire à « la rigueur, la discipline, [au] sens du collectif » et à la conviction « qu’aucun résultat durable ne s’obtient seul ».

La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor a ainsi félicité ses joueurs et l’ensemble du staff ayant accompagné l’équipe durant la compétition. Elle a également salué la mobilisation des agents venus soutenir l’AS Trésor au stade Monédan, ainsi que le parcours réalisé par l’équipe du ministère des Sports.

Le sport comme vecteur de cohésion professionnelle

Au-delà de la confrontation sportive, le Corporate Championship participe à créer des espaces de rencontre entre collaborateurs issus de différentes administrations et organisations. Dans cette perspective, le football devient un instrument de cohésion, en faisant vivre hors du cadre strictement professionnel des valeurs de solidarité, de discipline et de dépassement collectif.

La DGCPT a enfin adressé ses remerciements aux organisateurs et aux partenaires de cette 5e édition. Avec cette victoire 3-1 en finale, l’AS Trésor inscrit son nom au palmarès du Corporate Championship 2026, au terme d’un tournoi où la performance sportive aura également servi de terrain à la cohésion entre professionnels.