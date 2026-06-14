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Lifestyle : le sperme de saumon, un traitement pour une peau plus saine

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 14 juin 2026 à 12h19min
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Image illustrative © D.R.
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Le monde de la médecine esthétique ne cesse de repousser les frontières de l’innovation. La dernière tendance en date est un traitement à base de sperme de saumon, présenté comme une solution capable d’améliorer l’apparence de la peau et de ralentir les effets du vieillissement cutané. De plus en plus populaire dans plusieurs pays, ce soin est apprécié pour sa richesse en nutriments et pour les effets régénérateurs qui lui sont attribués, nous apprend un article publié par BBC News Afrique le 9 juin 2026. Son essor témoigne de l’intérêt grandissant du public pour les techniques de rajeunissement non chirurgicales.

Selon les professionnels de la médecine esthétique, les extraits issus du sperme de saumon contiennent notamment des polynucléotides, de petits fragments d’ADN et d’ARN réputés pour favoriser la réparation cellulaire. Ces substances contribueraient à stimuler la production de collagène et d’élastine, deux protéines essentielles au maintien d’une peau ferme et souple. Elles seraient également utilisées pour améliorer l’hydratation, l’éclat du teint et la texture de la peau. Les spécialistes recommandent toutefois la réalisation d’un test préalable afin d’écarter tout risque de réaction allergique. 

Une pratique née de la médecine régénérative

Dans un article BBC News Afrique explique que ce soin du visage, souvent associé à la Corée du Sud, trouve en réalité ses origines dans le domaine de la médecine régénérative et de la cicatrisation des plaies. L’objectif est de stimuler les mécanismes naturels de réparation de l’organisme afin de favoriser le renouvellement des cellules cutanées. Cette technologie est aujourd’hui utilisée pour atténuer les rides, améliorer l’élasticité de la peau et réduire certaines imperfections, notamment les cicatrices d’acné. A ce propos, des experts soulignent néanmoins que les résultats peuvent varier selon les patients et que davantage d’études sont nécessaires pour confirmer l’ensemble des bénéfices avancés. 

L’engouement autour de ce traitement a été amplifié par les célébrités et les réseaux sociaux. Comme le souligne le magazine Marie Claire, plusieurs personnalités du monde du spectacle ont succombé aux injections de sperme de saumon en raison de leurs supposées vertus anti-âge. Le magazine rappelle que les testicules de saumon sont particulièrement riches en polynucléotides, ces fragments d’ADN et d’ARN qui seraient à l’origine des effets recherchés sur la peau. Si cette pratique continue de séduire un nombre croissant d’adeptes, certains spécialistes appellent toutefois à la prudence, estimant que les preuves scientifiques demeurent encore limitées malgré des résultats jugés prometteurs par plusieurs praticiens.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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