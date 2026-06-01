Comilog : Cap sur la culture avec le Museum of Modern and Ancient Art

Ecouter l'article

Annoncé pour cette année 2026, le Museum of Modern and Ancient Arts (MAMA) promet de redessiner le paysage culturel de la capitale gabonaise, porté par une alliance audacieuse entre mémoire et modernité.

C’est au cœur de la Baie des Rois, le nouveau front de mer stratégique de Libreville, que le chantier du MAMA bat son plein. Ce projet ambitieux ne sort pas de nulle part : il est le fruit de discussions nourries, entamées dès 2024, entre le ministère gabonais de la Culture et la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog).

Sous l’impulsion de son Administrateur directeur général, Léod-Paul Batolo, le futur musée propose un concept hybride inédit. Le public y découvrira un dialogue permanent entre art contemporain, patrimoine traditionnel et dispositifs numériques liés à l’histoire géologique du pays. Pour le géant minier, l’enjeu dépasse la simple philanthropie : il s’agit d’ancrer son image dans un récit national valorisant, bien au-delà de la seule logique extractive.

Du rituel au contemporain : une ambition continentale

Loin de se cantonner aux frontières du Gabon, le MAMA affiche d’emblée une vocation panafricaine. Sa collection permanente réunira une centaine d’œuvres majeures, incluant des masques rituels, des statuettes et des objets d’art ancien illustrant la richesse des échanges en Afrique subsaharienne.

Pour asseoir sa crédibilité internationale, la Fondation Comilog pour l’Art et la Culture a déjà noué des partenariats de prestige. Preuve en est, la célèbre maison d’édition milanaise Skira publiera un ouvrage de référence entièrement dédié à la collection pour accompagner l’inauguration.

La diplomatie culturelle comme nouveau moteur

Ce virage vers le mécénat artistique marque une évolution majeure dans la stratégie de responsabilité sociétale (RSE) de Comilog, récemment récompensée par deux distinctions nationales.

En finançant ce futur hub régional, l’entreprise s’aligne directement sur les ambitions de souveraineté culturelle du Gabon. Reste cependant un défi de taille : définir la gouvernance à long terme de ce nouvel acteur et orchestrer sa complémentarité avec l’historique Musée national des Arts, Rites et Traditions. Une cohabitation essentielle pour que Libreville brille durablement sur la scène internationale.