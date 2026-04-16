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Gabon-France : Oligui Nguema attendu en visite officielle à l’Élysée

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 avril 2026 à 12h33min
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L'ambassadeur de France au Gabon Fabrice Mauriès reçu par le président Brice Oligui Nguema © D.R.
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Ce mercredi 15 avril 2026, le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu une invitation officielle pour une visite d’État en France. En effet, l’ambassadeur de France au Gabon, Fabrice Mauriès, a officiellement transmis au chef de l’Etat une invitation de son homologue français, Emmanuel Macron, à se rendre prochainement à Paris.

Cette rencontre, survenue juste avant le départ du chef de l’État pour l’investiture de Denis Sassou Nguesso à Brazzaville, marque un tournant dans le dialogue entre les deux nations. L’objectif est clair : densifier le partenariat stratégique et assurer le suivi des engagements pris lors du passage d’Emmanuel Macron au Gabon en novembre dernier.

Les discussions ont permis de balayer les axes prioritaires de cette coopération renforcée, notamment dans les secteurs économique et juridique, pour soutenir les réformes structurelles en cours au Gabon et dans le domaine militaire et sécuritaire afin de répondre aux enjeux de stabilité régionale.

Un agenda international chargé

Au-delà de la future visite à l’Élysée, les deux dirigeants se retrouveront très prochainement sur la scène continentale. Ils sont en effet attendus au Africa Forward Summit, qui se tiendra à Nairobi les 11 et 12 mai 2026. Ce sommet sera une occasion supplémentaire de fluidifier les échanges au plus haut niveau et de coordonner les positions sur les grandes questions internationales. « Cette dynamique illustre la volonté de Libreville et Paris d’inscrire leur dialogue politique dans la durée et la constance », précise une source proche de la présidence.

En acceptant cette invitation, Brice Clotaire Oligui Nguema confirme sa volonté de maintenir un dialogue régulier avec les partenaires historiques du Gabon, tout en affirmant les nouvelles ambitions diplomatiques du pays sur l’échiquier mondial. La date exacte de ce séjour parisien, qui s’annonce déjà comme un événement majeur, devrait être communiquée dans les jours à venir.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 avril 2026 à 12h33min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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