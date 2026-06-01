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Mouila : un enfant de 8 ans se noie après la chute d’un véhicule dans la Ngounié

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 1 juin 2026 à 10h09min
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Une vue du véhicule accidenté © AGP
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Le week-end écoulé s’est achevé dans le deuil et la consternation dans la province de la Ngounié. Un tragique accident de la circulation a coûté la vie à un enfant de huit ans, ce dimanche 31 mai 2026, dans la ville de Mouila. Le drame s’est produit lorsqu’un véhicule a subitement quitté sa trajectoire pour finir sa course au fond de la rivière Ngounié, a rapporté l’Agence gabonaise de presse (AGP).

Selon les premiers témoignages poignants recueillis sur les lieux du sinistre, le conducteur de l’automobile a eu le réflexe de s’extraire de l’habitacle juste à temps avant que l’engin ne plonge dans les eaux profondes. Malheureusement, deux enfants se trouvaient encore piégés à l’intérieur de la voiture au moment de l’immersion.

Alertée immédiatement après l’accident, la Direction générale du Centre hospitalier régional (CHR) de Mouila n’a pas tardé à réagir. Elle a dépêché en urgence sur les berges une équipe médicale de secours, comprenant un médecin réanimateur et un infirmier, appuyés par une ambulance. Dès qu’ils ont pu être extraits du véhicule submergé, les deux jeunes victimes ont reçu les premiers soins intensifs sur place avant d’être évacuées à toute vitesse vers la structure hospitalière.

L’épineuse question de la sécurité des berges

Malgré le déploiement d’efforts considérables et une prise en charge médicale rapide, le plus jeune des enfants n’a pas survécu à ses blessures. Le second, quant à lui, a été placé en observation et se trouve toujours sous la surveillance attentive des équipes médicales du CHR. Pour l’heure, les circonstances exactes qui ont conduit à cette trajectoire fatale demeurent floues. Une enquête officielle a été ouverte par les autorités compétentes afin de faire toute la lumière sur les causes de cette terrible sortie de route.

Ce nouveau drame vient malheureusement s’ajouter à une liste déjà longue d’accidents similaires survenus aux abords de la rivière Ngounié. Cette tragédie suscite une vive émotion au sein de la population locale et relance avec force le débat crucial sur la sécurité routière dans la commune de Mouila, ainsi que sur l’urgence d’aménager et de sécuriser les berges pour éviter qu’un tel scénario ne se reproduise.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 1 juin 2026 à 10h09min
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