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Task-force de la CNAMGS : Franck Nguema appelle à une réforme intégrant l’effectivité des soins dispensés

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 10 juillet 2026 à 14h29min
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Franck Nguema, Ancien ministre des Sports © D.R.
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L’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Franck Nguema, poursuit son plaidoyer en faveur d’une réforme en profondeur de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS). Au lendemain de la séance de travail présidée par le Vice-président du gouvernement, qui a débouché sur la mise en place d’une task-force chargée de restructurer l’organisme, l’ancien député d’Akanda a salué cette initiative qu’il considère comme une étape importante. Il estime toutefois que la réforme ne devra pas se limiter au redressement financier et administratif de l’institution, mais s’attaquer au véritable défi : garantir un accès effectif des assurés aux soins de santé.

Le gouvernement a déjà fixé plusieurs axes de travail pour cette task-force, notamment le lancement d’un audit financier indépendant, la sanctuarisation des recettes publiques, la modernisation numérique à travers le projet Gabon Connect afin d’améliorer le recouvrement des cotisations et de lutter contre la fraude sociale, ainsi que la signature d’un contrat de performance avec la Direction générale de la CNAMGS. Ces mesures doivent préparer une refonte globale de la caisse au second semestre 2026. Pour Franck Nguema, si ces orientations répondent aux difficultés de gestion identifiées par les autorités et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), elles demeurent insuffisantes pour résoudre les insuffisances constatées dans la prise en charge des assurés.

Placer l’accès réel aux soins au cœur de la réforme

Selon Franck Nguema, le véritable enjeu dépasse les questions de trésorerie, de gouvernance ou de financement. Il rappelle qu’environ 76 % des Gabonais sont aujourd’hui enregistrés à la CNAMGS, faisant du pays l’un des plus avancés du continent en matière de couverture administrative. Toutefois, s’appuyant sur les observations de l’OMS, il souligne que cette performance statistique ne garantit pas à tous les bénéficiaires un accès complet et rapide aux soins. Pour lui, posséder une carte d’assurance maladie ne suffit pas si les patients continuent à rencontrer des difficultés pour obtenir des médicaments, être pris en charge dans des délais raisonnables ou éviter des dépenses de santé restant à leur charge.

L’ancien membre du gouvernement propose ainsi que la réforme adopte une nouvelle grille d’évaluation fondée sur l’effectivité des soins dispensés. Il recommande de mesurer le nombre de patients réellement soignés, le taux d’accès aux médicaments, la rapidité de la prise en charge, le nombre de personnes contraintes de renoncer aux soins ou encore les dépenses médicales supportées directement par les assurés. À ses yeux, ces indicateurs permettront de juger l’efficacité réelle de la CNAMGS et d’orienter les politiques publiques vers une couverture médicale effective, conformément aux recommandations de l’OMS. Pour Franck Nguema, la réussite de cette réforme ne devra plus être appréciée au nombre de cartes distribuées, mais à la capacité du système à soigner concrètement les Gabonais et à renforcer durablement leur protection sociale.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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