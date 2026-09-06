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Gabon : Il y a 61 ans disparaissait Albert Schweitzer à Lambaréné !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 6 septembre 2026 à 13h04min
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Albert Schweitzer, lors d'une inspection © D.R.
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Le 4 septembre 1965, à l’âge de 90 ans, s’éteignait à Lambaréné celui que l’on surnommait le « Grand Docteur ». Six décennies plus tard, jour pour jour, son héritage continue d’irriguer les rives de l’Ogooué, entre mémoire vivace et défis persistants.

Théologien, musicien, philosophe et médecin, l’Alsacien Albert Schweitzer avait posé ses valises au Gabon dès 1913. Avec son épouse Hélène, ils fondent un modeste hôpital de brousse au sein d’une mission protestante. De ces baraques posées sur pilotis, où les familles des malades campaient à leurs côtés, est né un principe devenu universel : le « Respect de la Vie ».

Albert Schweitzer, un humaniste patenté !

Sa hilosophie humaniste lui vaudra le prix Nobel de la paix en 1952. Aujourd’hui, l’Hôpital Albert Schweitzer, rebâti en 1981, demeure un pilier du système de santé gabonais. Avec ses quelque 150 lits spécialisés dans les maladies tropicales, l’établissement accueille chaque année des milliers de patients venus parfois de Libreville, à 230 kilomètres de là.

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Ces derniers se disent séduits par sa réputation en pédiatrie et en lutte contre le paludisme sévère. Depuis 1981, un département de recherche y mène également des études cliniques de portée internationale, notamment sur les maladies infectieuses. Mais la légende n’efface pas les zones d’ombre : la gestion paternaliste du docteur, critiquée dès son vivant, continue de nourrir un débat historique sur le rapport colonial à la médecine en Afrique. 

L’établissement a par ailleurs longtemps lutté pour sa survie financière, avant sa rétrocession progressive à l’État gabonais.Sa tombe, au bord du fleuve, aux côtés de celle d’Hélène, attire toujours pèlerins, chercheurs et curieux. 61 ans après sa disparition, Lambaréné n’a rien perdu de son statut de capitale symbolique de la médecine humanitaire en Afrique centrale.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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