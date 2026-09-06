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Owendo : Perturbations en perspective sur les routes lors du convoi des nouvelles turbines à gaz

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La SEEG annonce des perturbations du trafic routier dans la zone d'Owendo © SEEG
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Libreville, le 05 septembre 2026_ La SEEG informe son aimable clientèle qu’elle procédera du lundi 07 au mercredi 09 septembre 2026 au transport de ses cinq nouvelles turbines à gaz du port commercial d’Owendo jusqu’à la centrale thermique d’Akournam.

L’acheminement de ces ouvrages d’une capacité de production totale 125 MW démarrera chaque jour à 06h00 pour s’achever aux environs de 18h00. Cette opération se déroulera sous escorte stricte des forces de l’ordre et va entraîner des perturbations du trafic routier sur l’axe Port-Centrale thermique d’Owendo pendant trois jours.

Les mises en service de ces turbines à gaz permettront ainsi de fiabiliser et sécuriser le fonctionnement de l’usine d’Owendo et d’améliorer la qualité de service public auprès des clients et usagers établis dans le Grand Libreville. Pour rappel, le renouvellement du parc de production de la centrale thermique à gaz d’Owendo fait partie des solutions mises en œuvre par la SEEG pour sortir progressivement le Grand Libreville de la crise énergétique.

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La SEEG remercie sa clientèle pour sa compréhension et recommande aux automobilistes d’emprunter des itinéraires alternatifs durant cette période.

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