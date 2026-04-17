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Libreville se hisse au 16ème rang des villes les plus propres d’Afrique en 2025

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 17 avril 2026 à 15h49min
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Une vue d'habitations dans Libreville © GMT
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La capitale gabonaise poursuit sa progression sur l’échiquier continental en matière de salubrité urbaine. Selon le dernier classement 2025 établi par Jeune Afrique en partenariat avec Sagaci Research, Libreville occupe désormais la 16e place, confirmant son statut de leader au sein de la zone CEMAC.

Une petite marche de franchie, mais un signal fort pour l’image de la capitale. En passant de la 17e place en 2024 au 16e rang continental en 2025, Libreville témoigne d’une dynamique positive dans la gestion de son environnement urbain. Ce résultat, issu d’une vaste enquête d’opinion menée en octobre 2025 auprès des populations locales, place la ville dans le top 30 des métropoles les plus attractives et les mieux entretenues du continent.

Seule représentante de la zone CEMAC

La performance est d’autant plus notable que Libreville s’impose comme l’unique ville de l’espace économique de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) à figurer dans ce palmarès. Elle devance ainsi ses voisines comme Douala ou Yaoundé, soulignant l’impact des efforts récents en matière de collecte des déchets et d’aménagement des espaces publics.

Ce classement repose sur plusieurs critères déterminants, notamment la qualité de vie perçue, la gestion des infrastructures et la durabilité. Pour Libreville, l’indice de propreté s’établit à 5,4, un score qui lui permet de talonner des métropoles majeures comme Alger ou Le Caire.

Une ambition portée par des résultats nationaux

Cette reconnaissance urbaine s’inscrit dans un contexte national favorable. En effet, le Gabon a été sacré « pays le plus propre d’Afrique » en 2025 selon l’Indice de Performance Environnementale (EPI). Ce succès est le fruit d’une stratégie axée sur la transition écologique et l’innovation dans le traitement des ordures ménagères, à l’instar du futur centre de Nkoltang prévu pour traiter 900 tonnes de déchets quotidiens.

Si des défis subsistent, notamment en matière de logement et de transport, cette 16e place encourage les autorités municipales et gouvernementales à poursuivre leurs investissements pour transformer durablement le visage du Grand Libreville.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 17 avril 2026 à 15h49min
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