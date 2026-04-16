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Libreville : reprise des travaux sur l’axe Cosmo Park-Poste d’Akébé 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 avril 2026 à 10h43min
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Travaux sur l'axe Cosmo Park-Poste d’Akébé © D.R.
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L’axe Cosmo Park – Poste d’Akébé, dans le 3e arrondissement de Libreville, est désormais en cours de réhabilitation. Après plusieurs années d’attente et de nombreuses interpellations des riverains, les travaux ont finalement été lancés. Ce tronçon d’environ trois kilomètres, longtemps dégradé, devrait à terme améliorer les conditions de circulation dans cette zone.

Les populations du 3e arrondissement peuvent enfin observer le lancement des travaux, avec les engins déjà en action sur le terrain. Les premières opérations ont été lancées sous le regard attentif des riverains, partagés entre espoir et vigilance. Le Consortium International des Travaux Publics (CITP), chargé de l’exécution, avance par étapes techniques avant la pose du revêtement final.

Les travaux en cours : un  soulagement pour les habitants du 3e arrondissement 

Sur place, les équipes techniques détaillent les différentes étapes de la réhabilitation en cours. « On a commencé à poser les bordures. Après cela, la pose des caniveaux a suivi. Ensuite, on a commencé à faire les trottoirs. Après ça, nous allons décaper l’ancien goudron pour mettre un nouveau goudron. Mais présentement, nous sommes encore au niveau du décapage de l’ancien goudron », a expliqué un agent du CITP. Ce dernier précise que ces étapes constituent une phase essentielle du chantier, préalable à la mise en œuvre du revêtement bitumineux final.

Pour les habitants, la dégradation de la route a longtemps rendu la circulation difficile et éprouvante au quotidien. « Auparavant, on avait du mal à circuler. La route était très dégradée, il y avait des eaux qui allaient dans tous les sens. Donc c’était très compliqué pour nous de circuler normalement, même à pied », a confié un riverain. Il exprime également son soulagement face au démarrage des travaux : « À la fin des travaux, la circulation des véhicules sera certainement plus fluide qu’avant. C’est vraiment beaucoup de joie, ce n’était pas facile. Voir les travaux avancer, ça nous apporte un peu de paix », a-t-il ajouté.

Réhabilitation de la route : un pas en avant , mais la durabilité reste au cœur des préoccupations 

D’autres habitants saluent également le lancement du chantier, tout en appelant à la durabilité des travaux. « Je tiens d’abord à exprimer ma satisfaction suite aux travaux qui sont en train d’être faits. Mais il y a un petit sentiment de prudence qui reste en nous. Ce n’est pas la première fois qu’on arrange cette route. Il faut que cette fois-ci soit la bonne, parce qu’il y a souvent un problème d’évacuation d’eau. Il faut que les eaux soient bien évacuées pour que ce soit définitif et qu’il y ait un entretien régulier de la route », a souligné un autre riverain, espérant que cette réhabilitation marquera un véritable changement durable pour la communauté.

Pour l’heure, les opérations se poursuivent sur le chantier, où les engins continuent leur travail de décapage et de préparation du sol, sous l’œil attentif des habitants, qui oscillent entre espoir et prudence. Longtemps dégradée, cette voie stratégique du 3e arrondissement entre désormais dans une phase décisive de transformation. Reste désormais à savoir si cette réhabilitation répondra durablement aux attentes des usagers.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 avril 2026 à 10h43min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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