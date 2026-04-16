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Gabon : vers une modernisation historique du règlement du Congrès parlementaire

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 16 avril 2026 à 11h12min
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Une vue des députés membres de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme © D.R.
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Le Parlement s’apprête à faire sa mue numérique et juridique. La Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme a examiné, ce mercredi 15 avril 2026, une proposition de résolution cruciale visant à actualiser le cadre réglementaire du Congrès, a rapporté l’Agence Gabonaise de Presse (AGP).

Cette initiative, portée par le 4ème Vice-président de l’Assemblée nationale, Roland Matsiendi, répond à une urgence de cohérence institutionnelle. Le cadre actuel reposait jusqu’alors sur la résolution n°001/2023 du 29 juillet 2003. Vieille de plus de vingt ans, cette dernière était jugée obsolète et totalement inadaptée aux évolutions constitutionnelles récentes du pays.

« Le Congrès est une émanation de la Constitution pour pouvoir réunir les deux chambres du Parlement, il était de bon aloi de mettre en place ce règlement », a souligné l’honorable Matsiendi devant ses collègues. L’objectif est clair : harmoniser le fonctionnement de cette instance exceptionnelle avec la Loi fondamentale et les règlements intérieurs respectifs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Le tournant du vote électronique

L’innovation majeure de ce nouveau texte réside dans la modernisation des procédures. Pour la première fois dans l’histoire du Congrès, le vote électronique sera introduit, marquant une rupture avec les méthodes traditionnelles. En plus de ce saut technologique, le Bureau a durci les règles de discipline pour garantir la solennité des débats.

Cette réforme intervient alors qu’un Congrès doit se tenir sous peu. Pour rappel, cette instance réunit les députés et les sénateurs lors de circonstances exceptionnelles définies par la Constitution, telles que les révisions constitutionnelles ; le discours du président de la République sur l’état de la Nation et la déclaration de guerre.

En comblant les lacunes juridiques passées, le bureau de l’Assemblée nationale dote le Parlement d’un outil opérationnel et transparent. Ce nouveau cadre réglementaire assure que le futur Congrès se déroulera dans un environnement juridique sécurisé, reflétant la volonté de réforme des institutions gabonaises.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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