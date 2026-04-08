Libreville : la route du marché de Venez-voir, en décrépitude avancée 

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Situé dans le 3ème arrondissement de la commune de Libreville, le marché de Venez-voir est un lieu de forte affluence, véritablement fréquenté chaque jour par les populations. Pourtant, un problème majeur vient ternir son attractivité, il s’agit de la dégradation avancée de la route qui y mène. Une situation complique considérablement les activités des commerçants installés sur ce site stratégique, et rend l’accès difficile pour les consommateurs.

La question des routes praticables en toutes saisons demeure toujours une préoccupation majeure dans la capitale politique du pays. Cette fois, c’est du côté du marché de Venez-voir que Gabon Media Time a posé les caméras pour mettre en lumière le constat alarmant. Sur place, le spectacle est sans appel, car l’unique voie d’accès à cet espace commercial est dans un état de délabrement très avancé. Entre chaussée défoncée et absence d’entretien visible, les usagers sont confrontés à un véritable parcours du combattant.

Une voie impraticable qui pénalise commerçants et usagers

Ici, il ne s’agit plus de simples nids-de-poule, mais d’une route assimilable à une piste. En effet, le peu de goudron encore visible est fortement détérioré, laissant place à une boue omniprésente qui complique la circulation, surtout en période de pluies. Piétons comme automobilistes doivent redoubler de prudence, les premiers avancent avec difficulté, tandis que les seconds zigzaguent pour éviter les creux et préserver leurs véhicules.

À cela s’ajoute l’écoulement d’eau stagnante sur cette voie secondaire, accentuant l’insalubrité des lieux. Les produits vendus sont exposés à des conditions d’hygiène précaires, ce qui pose un réel problème de santé publique. Entre risques d’accidents et environnement peu sécurisé, la situation devient préoccupante. Face à ce constat, la réhabilitation de cet axe apparaît comme une urgence, tant pour améliorer la mobilité que pour redonner au marché de Venez-voir des conditions d’exploitation dignes de son importance économique.