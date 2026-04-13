Gabon : au sommet de l’État, la guerre des réseaux s’intensifie

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Dans une tribune incisive, Télesphore Obame Ngomo s’interroge sur les dynamiques politiques actuelles au Gabon, notamment autour de la mairie de Libreville. Entre fin de la transition, recomposition des réseaux d’influence et risques d’instabilité, l’ancien président de l’OPAM met en garde contre des dérives susceptibles d’affaiblir le pouvoir en place.

À peine entamé, le nouveau cycle politique issu de la transition semble déjà confronté à ses premières turbulences. Dans une analyse critique, Télesphore Obame Ngomo estime que « la fin du CTRI ne donnerait nullement droit à un état de grâce », rappelant que « les militaires ont bel et bien dirigé le Gabon » durant deux ans.

Pour l’ancien président de l’OPAM, cette réalité impose désormais une exigence de résultats. « L’heure des états des lieux […] est révolue. Place désormais à l’action », affirme-t-il, soulignant une attente forte de l’opinion publique.

Une désillusion progressive face au renouveau promis

Selon l’auteur, la dynamique d’adhésion populaire observée après le 30 août 2023 et la présidentielle du 12 avril 2025 s’essouffle progressivement. « La température de la foi au renouveau promis a fortement baissé », constate-t-il, évoquant un bilan politique jugé en demi-teinte.

Malgré « de nombreuses innovations […] pour le bonheur des Gabonais », la perception globale reste marquée par une certaine déception, nourrie par des actualités jugées peu favorables. Cette évolution du climat politique pose la question de la capacité du pouvoir à maintenir la confiance et à incarner réellement le changement annoncé.

La mairie de Libreville, révélateur de tensions plus profondes

Au cœur de la tribune, la situation à la mairie centrale de Libreville apparaît comme un symptôme de tensions internes plus larges. Télesphore Obame Ngomo s’inquiète de la création d’une « jurisprudence de destitution » qui pourrait, à terme, fragiliser les équilibres institutionnels. « N’est-il pas à craindre que les manœuvres […] pour chasser le maire […] pourraient servir à écarter du palais présidentiel le général-président ? », interroge-t-il, pointant un risque de dérive politique.

Pour lui, « ce qui se passe à la mairie de Libreville est d’une extrême gravité pour un pouvoir en construction », appelant à une vigilance accrue face aux précédents institutionnels.

Une lutte d’influence au sommet de l’État ?

L’analyse met également en lumière l’existence de rivalités internes. L’auteur évoque « l’affrontement de deux réseaux d’influence dans les arcanes du pouvoir », révélateur d’une recomposition politique en cours. Il critique notamment une gestion jugée déséquilibrée des forces internes, estimant qu’« avoir laissé […] mettre en place un réseau […] sans rechercher l’équilibre […] était une erreur politique ».

Plus largement, il dénonce une approche qu’il qualifie de « cavalière » dans le traitement de certaines situations, y voyant un signe de fragilité du pouvoir.

Un avertissement sur les risques d’instabilité

Au-delà des faits, la tribune se veut un signal d’alerte. « Prenons garde à ce qu’on crée dans le pays », insiste Télesphore Obame Ngomo, rappelant que les précédents politiques peuvent nourrir des ambitions et encourager des dynamiques imprévisibles.

Selon lui, les événements actuels pourraient constituer « une expérience témoin […] qui pourrait en découdre avec le sommet de l’État ».

Une interrogation sur l’avenir du pouvoir en place

En conclusion, l’auteur pose une question lourde de sens : « À peine commencé, déjà fini ? ». Une interrogation qui, selon lui, pourrait s’imposer dans l’opinion si les tensions actuelles ne sont pas rapidement maîtrisées.

Dans un contexte de restauration des institutions, cette tribune met en lumière un enjeu central : celui de la stabilité politique et de la cohérence de l’action publique. Car au-delà des luttes d’influence, c’est bien la capacité du pouvoir à s’inscrire dans la durée qui est aujourd’hui questionnée.