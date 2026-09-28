Mbigou : Therence Gnembou lance le programme Kevazingo pour accompagner 100 porteurs de projets

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Le sénateur du département de la Boumi-Louetsi, Therence Gnembou Moutsona, a annoncé le week-end écoulé, le lancement du programme Kevazingo, une initiative destinée à accompagner 100 porteurs de projets de Mbigou et du département dans la création d’activités génératrices de revenus. Présenté à l’occasion d’une réunion de travail avec les conseillers locaux, le dispositif prévoit un parcours articulé autour de l’étude des projets, de la formation, du financement et du tutorat.

Comment transformer les initiatives individuelles en activités économiques capables de générer durablement des revenus dans la Boumi-Louetsi ? C’est l’ambition affichée par le programme Kevazingo présenté par Therence Gnembou Moutsona. Dans un département confronté notamment aux problématiques d’accès aux services essentiels et de développement économique local, le sénateur entend placer l’auto-entrepreneuriat parmi les réponses à apporter aux besoins des populations.

100 bénéficiaires ciblés

Selon Therence Gnembou Moutsona, Kevazingo est un « programme d’accompagnement à l’auto entrepreneuriat et à la création d’activités génératrices de revenus » destiné aux candidats porteurs de projets dans le département de la Boumi-Louetsi et la commune de Mbigou. Une cible de 100 bénéficiaires a été fixée.

Le dispositif annoncé repose sur quatre étapes : étude, formation, financement et tutorat. Une architecture qui entend aller au-delà de la seule mise à disposition de ressources financières en intégrant l’accompagnement des bénéficiaires avant et après le lancement de leur activité. Restent toutefois à préciser plusieurs paramètres essentiels, notamment le montant global consacré au programme, les modalités de financement, les critères de sélection des candidats et le calendrier de déploiement.

Désenclavement et développement local

La présentation de Kevazingo s’est inscrite dans une réunion plus large consacrée aux priorités de la Boumi-Louetsi. Le sénateur et les conseillers élus ont notamment abordé le désenclavement du département, avec un accent sur l’accès à l’eau, à l’énergie, aux premiers soins de proximité et au développement d’activités génératrices de revenus.

Therence Gnembou Moutsona a également présenté aux élus locaux le bilan des activités de la première session de la 6e législature du Sénat. Les échanges ont porté sur les textes reçus, adoptés ou encore en examen ainsi que sur leur portée pour les collectivités et les populations.

Les collectivités locales au centre du dispositif

La rencontre a également permis d’aborder le décret n°0227/PR/MISD du 25 juin 2026 portant transfert aux collectivités locales de compétences de l’État ainsi que des droits et redevances y afférents. Un sujet particulièrement important pour les élus de proximité, appelés à exercer des responsabilités accrues dans la gestion du développement local.

Pour le sénateur de la Boumi-Louetsi, l’objectif est désormais de passer à l’action. « Cette rencontre traduit une volonté claire : se mobiliser collectivement, agir et trouver des solutions concrètes pour nos populations et notre contrée », a-t-il indiqué. Pour KEVAZINGO, l’enjeu sera désormais de transformer les quatre étapes annoncées en financements effectivement accessibles et en activités économiquement viables pour les 100 bénéficiaires ciblés.