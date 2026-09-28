Nyanga : la saison sèche prolongée inquiète agriculteurs et habitants à Tchibanga

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Tchibanga et ses environs font face à un retard inédit des précipitations en cette seconde moitié du mois de septembre. Entre chaleurs suffocantes et sols desséchés, la menace d’une mauvaise saison agricole pèse lourdement sur la province du Sud-Ouest gabonais.

Dans le chef-lieu de la Nyanga, l’attente se fait longue et pesante. Alors que la deuxième quinzaine de septembre touche à sa fin, le ciel de Tchibanga refuse désespérément de se couvrir, plongeant la région dans une météo étouffante aux airs de canicule hors saison. À l’exception de quelques timides averses signalées sur la bande côtière du côté de Mayumba, Panga ou Mougagara, l’ensemble du bassin nyangais demeure au sec.

Les cultures mises à rude épreuve

Cette anomalie pluviométrique perturbe gravement le calendrier champêtre traditionnel, qui voyait habituellement les premières pluies arroser la région dès le début du mois de septembre. Pour de nombreux agriculteurs ayant déjà semé leurs parcelles en anticipant le cycle habituel, l’angoisse est désormais palpable. « Ce ne serait pas surprenant que beaucoup d’entre nous enregistrent de fortes pertes, vu que les pluies ne viennent pas alors que les plantes sont déjà en terre », s’inquiète Patrick Nziengui, cultivateur au village Louango.

Face à l’imprévisibilité du climat et aux attaques répétées des éléphants en périphérie des forêts, une tendance s’impose : la multiplication des jardins domestiques. Au cœur même de Tchibanga, les habitants investissent leurs cours et arrière-cours pour y cultiver la banane plantain ou le manioc. Mais là encore, la prudence reste de mise. Certains préfèrent laisser leurs terrains brûlés et défrichés en attente des premières gouttes plutôt que de risquer de perdre leurs rejets.

L’ombre du dérèglement climatique

Habitués à voir la saison des pluies succéder sans heurt à la grande saison sèche dès le mois de mai, les riverains constatent l’installation d’un désordre météorologique récurrent ces dernières années.

Si ce phénomène témoigne localement de l’impact direct des perturbations climatiques globales, il remet surtout en question la sécurité alimentaire de nombreux foyers ruraux dont la subsistance dépend exclusivement des récoltes à venir.